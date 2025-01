Machuca pide información de Laura Flores, de la Comisión para renovar jueces de la CC

El denominado veedor del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional (CC), Santiago Machuca, dijo este 13 de enero de 2024 que solicitó a la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, que entregue una certificación en donde señale si la integrante de la Comisión calificadora de selección de los jueces constitucionales, Laura Vanessa Flores Arias, continúa o no como servidora de la Función Legislativa.

(Te invitamos a leer: Audiencias de impugnación de candidatos a jueces de la Corte Constitucional concluyen)

Corte Constitucional: Así iniciaron las audiencias de impugnación Leer más

Flores Arias fue designada por el Parlamento para integrar dicha delegación. Machuca aseguró que solicitó a la Comisión esa aclaración, pero “se hace la desentendida y no me permite acceder a la información pública y que se me entregue la declaración juramentada que hiciera y presentara la comisionada Flores para ser designada”.

El observador recordó que luego de aceptar el cargo, la integrante debe cumplir funciones exclusivas de comisionada.

Solicité a @esthercuestasan como presidenta de la @AsambleaEcuador me entregue certificación, si la comisionada Laura Vanessa Flores Arias que integra la mencionada Comisión Calificadora para la renovación parcial de la @CorteConstEcu y que es delegada de la Función Legislativa,… pic.twitter.com/w228YxZ05O — Santiago Machuca Lozano (@MachucaLozano) January 13, 2025

Yávar, otro de los cuestionados en la Comisión

Anteriormente, Machuca cuestionó a Fernando Yávar, otro de los comisionados, por su cercanía con el Gobierno.

La denuncia contra Claudia Salgado se abordó en la Comisión de Justicia Leer más

En noviembre, en un oficio que él y otros veedores enviaron al presidente de la Comisión, Juan Izquierdo, le solicitaron que “inste a Yávar a presentar su renuncia por el incumplimiento de su obligación de mantener independencia respecto a la Función que lo designó”, pues el comisionado se presentó como defensor de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en el juicio político que la funcionaria enfrentó en la Asamblea.

Sin embargo, Yávar continuó como integrante. La Comisión no se pronunciaba sobre el pedido de Machuca hasta la noche de este lunes.

Está previsto que en esta semana se conozcan los resultados de las impugnaciones a los aspirantes a jueces de la CC, después de que el miércoles concluyeron las audiencias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!