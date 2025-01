Corte Constitucional: Así iniciaron las audiencias de impugnación a los postulantes

La mañana de este 6 de enero de 2024 iniciaron las audiencias de impugnación en contra de los postulantes para el proceso de renovación de la Corte Constitucional.

De acuerdo con las resoluciones de la Comisión Calificadora, las impugnaciones aceptadas a trámite son en contra de Pamela Aguirre Castro, Angélica Porras, Claudia Salgado y José Terán.

Las audiencias, según el calendario aprobado por la Comisión, iniciaron este 6 de enero y se prolongarán hasta el 8 de enero de 2025.

Según el instructivo para las audiencias de impugnación, luego de sustanciar las mismas, la Comisión Calificadora el el término de tres días emitirá su resolución.

Pamela Aguirre Castro y sus supuestas irregularidades laborales

En la primera jornada de las audiencias de impugnación, el primer caso escuchado por la Comisión Calificadora fue el de la postulante Pamela Aguirre Castro, nominada por la Función Ejecutiva.

Según su impugnante, Daniel Montaño, Aguirre tendría irregularidades en su hoja de vida, en especial, en su experiencia laboral.

De acuerdo con Montaño, Aguirre señala en su hoja de vida que trabajó hasta el 10 de mayo de 2018 en la Corte Constitucional, pero que hasta el 9 de mayo de 2018 también estaba laborando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Un día trabajó en las dos instituciones", acotó Montaño y cuestionó que a la par de sus funciones en la Corte Constitucional, Aguirre también trabajaba como docente en varios universidades del país.

Juan Izquierdo preside la Comisión Calificadora del proceso. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Por su lado, Aguirre señaló que la impugnación de Montaño se fundamenta en "conjeturas y una lectura errada de mis documentos y se pretende confundir a la ciudadanía".

"Se me está impugnando porque en mis vacaciones, en lugar de irme a la playa, me fui a trabajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...)", replicó Aguirre.

Referente al señalamiento de haber laborado en dos instituciones, Aguirre señaló que, si bien es cierto el artículo 12 de la Ley de Servicio Público prohíbe el pluriempleo, ese no es su caso.

Aguirre explicó a la Comisión Calificadora que la prohibición contempla instancias nacionales y cargos públicos y que la Corte Interamericana es un ente extranjero, por lo que no corresponde lo señalado.

Además, precisó que si bien es cierto su trabajo en la Corte Interamericana se cruzó con sus labores en la Corte Constitucional, en ese mes ella hizo uso de sus vacaciones.

Angélica Porras y su supuesta falta de independencia

El segundo caso en conocer la Comisión Calificadora fue la impugnación presentada por Mónica Jaramillo en contra de la postulante Angélica Porras, nominada por la Función Legislativa.

Según explicó durante la audiencia, Jaramillo impugna a Porras por falta de probidad, falta de ética, falta de independencia y falta de imparcialidad.

Durante la primera parte de su exposición, Jaramillo expuso varios casos en que Porras habría "desnaturalizado" garantías constitucionales, como acciones de protección o habeas data, y las había perdido.

Jaramillo citó específicamente recursos presentados en casos como el del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Aunque Jaramillo precisó que su impugnación no intenta criminalizar su práctica profesional, sí señaló que "este patrón muestra que lo que quiere Porras es incidentar procesos".

Asimismo, en la segunda parte de su exposición, Jaramillo cuestionó la imparcialidad de Porras, citando publicaciones de X donde recibe apoyo del expresidente Rafael Correa.

Jaramillo incluso sostuvo que Porras dice ser activista de Derechos Humanos, pero "tiene una sentencia por violencia política de género en contra de la fiscal general"

Angélica Porras fue propuesta por la Asamblea Nacional ARCHIVO

Por su parte, Angélica Porras cuestionó que las pruebas presentadas por Jaramillo no sean copias certificadas, por lo que incumple lo establecido en el instructivo elaborado por la Comisión.

Pese a ello, y respondiendo las imputaciones de Jaramillo, sostuvo que "no me critican a mi, no a mi litigio, sino a que haya defendido a Freddy Carrión y denunciado a la fiscal general".

Durante su intervención, Porras señaló que los recursos citados por Jaramillo fueron presentados porque es un derecho que le asiste la ley y la Constitución.

Incluso señaló que uno de ellos, el habeas data en el proceso en contra del exdefensor del Pueblo, "permitió a Carrión defenderse".

Porras también señaló que el Consejo de la Judicatura ha certificado que sobre ella no consta ninguna sanción ni proceso administrativo abierto.

Por otra parte, respecto a la falta de independencia, Porras señaló que "tengo opinión, pensamiento y no me voy a callar porque no le gusta al poder porque no le gusta al poder".

