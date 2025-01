Audiencias de impugnación de candidatos a jueces de la Corte Constitucional concluyen

Con dos cuestionamientos a la nominación de José Luis Terán concluyeron este 8 de enero de 2025 las audiencias de impugnación en contra de los postulantes a jueces de la Corte Constitucional (CC).

(Te invitamos a leer: Fernando Villavicencio es mencionado en impugnación a Angélica Porras)

Corte Constitucional: Así iniciaron las audiencias de impugnación a los postulantes Leer más

El primer caso que la Comisión calificadora conoció fue el de Fabián Montero y William Tapia, quienes impugnaban la candidatura de Terán, por supuesta falta de honestidad y ética, así como aparentes irregularidades en sus declaraciones juramentadas, pues consideraban que había bienes que no están justificados en el incremento de su patrimonio.

Terán, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y ahora nominado en la terna enviada por la Asamblea Nacional, manifestó que "no hay un enriquecimiento injustificado" en su patrimonio y aseguró que ha expuesto las declaraciones de IVA e impuesto a la renta, así como un peritaje a sus propiedades. Atribuyó que el aumento se debe a una actualización de catastros y a un proceso de herencia que lo benefició.

Argumentó, además, que no hay informes de Contraloría o la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en su contra, por lo que solicitó a la comisión que rechace la impugnación.

Tras las intervenciones, el comisionado Fernando Yávar preguntó por los montos que Terán percibía por los arrendamientos y si el proceso de herencia concluyó. El postulante explicó que cuenta con una oficina y un departamento de arriendo en Quito y que aún no existe la escritura de partición de la herencia.

La segunda impugnación contra Terán

Corte se pronuncia y dice que no tiene monopolio de defensa del orden constitucional Leer más

Una hora después comenzó la segunda impugnación contra Terán por parte de Daniel Montaño, quien lo señala por su supuesta participación como defensor de la UCE cuando solo era decano, en el proceso de la denuncia que presentó Acción Jurídica Popular en contra de la fiscal general, Diana Salazar.

Terán argumentó que actuó en "defensa de los intereses de la universidad" y que el impugnante no mostró documentos de esa supuesta intervención como procurador. "Comparecí como decano de la UCE, fui requerido como tal para entregar la información y no estuve como abogado en libre ejercicio". El postulante expuso que ese cuestionamiento fue resuelto anteriormente por un tribunal y que ese aspecto "no es causa de falta de probidad notoria", por lo que también pidió que la Comisión rechace la impugnación.

Luego, Yavar preguntó a Montaño si tiene una prueba de los honorarios que la universidad le habría pagado a Terán y el impugnante respondió que no.

Resoluciones se conocerán hasta el 10 de enero

La denuncia contra Claudia Salgado se abordó en la Comisión de Justicia Leer más

Al finalizar la audiencia, el presidente de la Comisión, Juan Izquierdo, manifestó que el proceso fue transparente y que los comisionados trabajaron hasta el domingo. Luego, dio por concluidas las impugnaciones.

.

Izquierdo dijo que desde este jueves 9 hasta el viernes 10 de enero se notificará las resoluciones a los impugnantes y candidatos de acuerdo con el orden de las intervenciones. Los postulantes que superen esta etapa pasarán a la siguiente fase de evaluación de méritos con pruebas orales y escritas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!