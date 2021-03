Luzuriaga y Chérrez, con cargos de soborno y lavado de dinero en la Florida

John Luzuriaga y Jorge Chérrez Miño recibieron cargos el lunes por su presunta participación en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucra al fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Ocurrió en la Corte de Florida, Estados Unidos. Luzuriaga, de 52 años, quien fue director de Riesgos del Isspol, y Chérrez, asesor de inversiones del Isspol y representante de IBcorp y HYBF, fueron acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Las denuncias se presentaron el 10 y 19 de febrero, respectivamente. Luzuriaga fue arrestado el 26 de febrero. Tuvo su primera comparecencia el lunes, señala un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Two Men Charged in Ecuadorian Bribery and Money Laundering Schemehttps://t.co/GbNGOcci2K — Justice Department (@TheJusticeDept) March 2, 2021

Mientras que para Chérrez, conocido en el mundo de las finanzas como el Mago, se emitió una orden de arresto. Las autoridades creen que se encuentra en México.

En el documento del Departamento de Justicia se recoge que se cree que, entre 2014 y 2020, Chérrez, un asesor de inversiones, pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Isspol para obtener los negocios de inversión del seguro policial.

En ellos se incluirían al menos 1’397.066 dólares que habrían sido dirigidos a Luzuriaga para “obtener y retener negocios de inversión del Isspol”, informa el comunicado. De Chérrez se señala que obtuvo 65 millones en ganancias de un aspecto del esquema.

De acuerdo con la denuncia, Chérrez habría recibido pagos del negocio de inversión del Isspol en una cuenta en EE. UU. y habría utilizado compañías y cuentas con sede en Florida para pagar sobornos. Desde esa ciudad, habría tomado medidas para promover el esquema mientras estaba ahí.

El exjefe de riesgos del Seguro de la Policía se encuentra detenido en Estados Unidos Leer más

Dice además que Chérrez y Luzuriaga “supuestamente lavaron las ganancias corruptas a través de compañías y cuentas bancarias con sede en Florida”.

El caso es investigado por el Homeland Security Investigations (HSI) de Miami y la Oficina de Investigación Criminal del IRS (Irs-CI) de Washington.

La causa tiene el auspicio del Equipo Global de Finanzas Ilícitas y es procesada por la sección de Fraude de la División Criminal. La fiscal federal adjunta del Distrito Sur de la Florida, Annika Miranda, está manejando el decomiso de activos. Se destaca que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha brindado una asistencia significativa en el caso.

En un documento del 10 de febrero en el que se citan los cargos para Luzuriaga, en el numeral 29 se cita una frase textual atribuida al procesado: “Thank you for fixing my financial life and that of my family”, que se traduce en: “Gracias por arreglar mi vida financiera y la de mi familia”. El mensaje habría sido enviado el 15 de diciembre de 2015 a la empresa panameña Investment Advisor, en respuesta al supuesto pago de sobornos por la operación swap.

Por este caso, en el Ecuador hay una instrucción en contra de los generales retirados David Proaño (arresto domiciliario) y Enrique Espinosa de los Monteros (detenido) por posible peculado. La investigación es además en contra de dos civiles, actualmente detenidos.

Caso Isspol: Prisión preventiva para tres procesados y arresto domiciliario para un cuarto Leer más

Desde el año pasado el Isspol ha denunciado que están en riesgo alrededor de 800 millones de dólares en inversiones de la entidad.

La cifra

4 sospechosos son indagados en Ecuador por posible delito de peculado en inversiones del Isspol.