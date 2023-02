La candidata por el partido Avanza, Luisa Maldonado, hizo una Parada EXPRESO para hablar de movilidad, seguridad, corrupción y, también, de su pasado político.

¿Puede garantizar la honestidad de quienes acompañarían su eventual administración?

Siempre digo que las capacidades se aprenden, pero la honestidad es algo de toda la vida. He sido 25 años dirigente social, 10 años concejala y hemos logrado una estructura sólida de gente muy decente y trabajadora. Claro, no podemos poner las manos al fuego por nadie, pero tampoco nos podemos hacer los locos si alguien falla y decir no he sabido, no he conocido.

¿Qué mecanismo aplicaría para luchar contra la corrupción municipal?

Hay que modificar el modelo de gestión del Municipio y descentralizar y potenciar las administraciones zonales. Hay mecanismos internacionales para monitorear los temas de corrupción y se puede contratar empresas para que hagan el control fuera de la institución. En eso estoy pensando. Ha fallado Quito Honesto, no funcionan mucho las comisiones ciudadanas anticorrupción. Hay que hacerlo profesionalmente y con tecnología.

¿Cómo lidiaría con un Concejo Metropolitano que no es afín a sus propuestas?

Pude ver, lo viví cuando fui concejala, a un alcalde (Mauricio Rodas) secuestrado por sus concejales. Qué impotencia de esa persona para gobernar. Sin embargo, me pregunto si finalmente compartían las cosas que hacían, lo chantajeaban y se quedaron callados. Si eso me pasa a mí ese instante denuncio. Si un concejal viene a pedirme una empresa municipal, una administración o me recomienda a alguien, lo denuncio.

Teniendo en cuenta su pasado político ¿El correísmo podría estar presente y ser parte de su administración?

Dejé la Revolución Ciudadana porque para mí dejó de representar la agenda del pueblo. Me duele la pobreza, porque yo mismo fui pobre, sé lo que es beber agua de tanquero, lo que es ser feriante, emplastiqué papeletas de votación de niña y ver que empezaron a defender otros intereses a cuidarse de no sé qué, entonces dije hasta ahí nomás, porque yo represento a una agenda popular.

Quito necesita una alcaldesa que ame la ciudad y no gente que la quiera usar como trampolín para la Presidencia

¿Y Avanza ha llenado las expectativas sobre sus posturas políticas?

Avanza es el partido que nos dio la oportunidad de participar. En su estatuto dice claramente que son de centroizquierda y yo soy una mujer de izquierda, cooperativista y mis principios no han cambiado.

Usted ha hablado de revisar las ciclovías y muchos entendieron que pretende quitar las pocas que existe ¿Cuál es su plan sobre la movilidad alternativa?

Qué bueno que toque el tema. Soy una amante de la bicicleta y lo que he dicho es que hay que hacer una evaluación técnica de las vías de bicicletas con el objetivo de dar mayor seguridad a quien las usa. Hay zonas en las que está en peligro el ciclista, el peatón y el conductor de carros. Quiero que Quito sea una ciudad ecológica. El proyecto BiciQ, que es iniciativa de otras administraciones, hay que retomarlo, porque es una buena idea y construir infraestructura para que conecte con el metro.

Impuesto a la Renta

2021 No presentada

2020 No presentada

2019 $ 0

A propósito del metro, ¿cree que se logrará su funcionamiento el 5 de marzo?

La verdad no tengo esperanza de aquello y más bien decirle a la administración saliente que lo deje tal cual. Está a días de salir, ha hecho su esfuerzo, ya se verá cómo, es una obra que ha esperado demasiado y ha costado mucho al país entero, no solo a la ciudad, así que tocará llegar, ver cómo está la obra y ponerlo a caminar.

Se habla del pago a los transportistas por kilómetro recorrido, ¿se puede tener ese acuerdo con un gremio que amenaza a la ciudad si no se hace lo que dicen?

Evidentemente han actuado de esa forma, en parte porque los acuerdos a lo que llegan con los políticos se traducen en baja calidad del servicio, pero ellos también han salido muy golpeados por eso y muchas veces lo pactado no ha sido cumplido, porque ha sido demagogia. Creo que han aprendido la lección y ellos mismos nos están haciendo planteamientos muy interesantes.

¿En seguridad cómo será su actuación?

Lo primero es generar trabajo, la pobreza ha crecido y crecen los males sociales. Luego, hay que fortalecer el tejido social, no nos podemos quedar como ciudadanos únicamente grabando cuando otra persona es víctima de la delincuencia, pero claro, para eso hay que tener organización social. Eso hacen los barrios y lo deben hacer los habitantes de edificios, de condominios, con el respaldo de la autoridad.

¿La Policía Metropolitana tiene algún sentido en materia de seguridad?

Les vamos a dar nuevas funciones para que, en lugar de estar atrás de los comerciantes autónomos, estén en los parques, en los barrios, en las paradas de buses, en los exteriores de las unidades educativas, dentro de una política de prevención. Que tengan un tolete, gas y una radio para que se conecten con la Policía Nacional.