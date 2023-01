El 31 de enero se cumple un año del aluvión que golpeó a La Comuna y La Gasca, barrios ubicado en el occidente de Quito. Al candidato por Revolución Ciudadana Pabel Muñoz lo invitamos a hacer una Parada EXPRESO en la quebrada que se ubica entre la segunda etapa de La Roldós y la Pisulí para hablar de este y otros temas.

El CNE aprueba pedido para suspender la jornada laboral del 6 de febrero Leer más

¿Ha definido el equipo de trabajo que lo acompañaría en una eventual Alcaldía, tiene nombres?

Mi equipo de trabajo tendrá las mejores mujeres y hombres que no solo sean altamente competentes en sus áreas, sino que amen a Quito. Con trayectoria público- privada y principalmente con transparencia.

¿La Revolución Ciudadana dominaría una administración suya o miraría a otras corrientes?

Eso es indistinto, lo importante es que sean profesionales en su área. Si mañana encuentro un profesional excelente en su gestión, pero que ha sido parte de otra tienda política evidentemente no tendría problema con eso. Si esos mejores cuadros están en la Revolución Ciudadana, pues serán de ahí, pero si no los buscaremos en donde estén.

Patricio Alarcón: “Quien no agregue valor al Municipio deberá salir” Leer más

En movilidad ahora se habla del pago al transporte público por kilómetro recorrido, ¿cómo lograrlo con un gremio que presiona a la autoridad de turno si no se hace lo que piden?

Ya ha habido acercamientos, he conversado con distintas cooperativas y hay buenas expectativas. He notado que también tienen la voluntad de que modernicemos el sistema de transporte de la ciudad, porque al final son los beneficiados. Seremos una autoridad democrática que busque consensos, pero a la vez una autoridad absolutamente firme que hará respetar las decisiones de consenso. Si hay consenso primará el bien de la ciudad.

Hay sanciones rígidas como el retiro de frecuencias por incumplimiento, pero nadie las ha aplicado.

Antes tenían el tema de la revisión de tarifas y en este momento la tarifa ya está revisada con el compromiso de mejorar la calidad, así que vamos a revisar que se esté cumpliendo. La Municipalidad no hace cumplir los estándares que deben tener los buses para obtener los permisos. Nosotros, si no cumplen esos estándares no dudaremos en tener sanciones progresivas. Si en algún caso estamos abocados a retirar frecuencias y rutas, lo haremos, pero esperemos que no sea el caso.

2021 $ 1.902,53

2020 $ 3.101,13

2019 $ 3.216,31

Las quebradas siguen siendo un problema para Quito, ¿qué propone al respecto?

Es un problema, pero también puede ser una potencialidad. Lo que propongo es que seamos la linda ciudad de las quebradas. Cuenca es la linda ciudad de los ríos. Le queremos hacer una competencia cordial, fraterna haciendo a la capital la linda ciudad de las quebradas. Hay que recuperarlas y tenerlas como una fuente de vida y naturaleza.

A un año de la tragedia de La Comuna, ¿ve mejoras en las quebradas como se ofreció en su momento?

Vemos que se ha hecho poco o nada. A veces lo que se hace es poner alambrado para que no se conviertan en botaderos, pero hay que hacer más. Hay que entender que cuando se hace planificación, por ejemplo, un dólar invertido en prevención nos ahorra nueve dólares en remediación. Eso haremos en mi administración, incluyendo tecnología. Estas zonas pueden ser monitoreadas por drones y así lo haremos.

Pedro José Freile presenta audios que involucran a Yunda, Páez y Cuesta Leer más

¿Cuánto se necesita para ejecutar un plan así?

Son muchos los recursos que habrá que invertir; tenemos casi 200 quebradas en Quito. Lo que es inconcebible es que teniendo recursos para esto, no se usen. Son 1.500 millones de dólares el presupuesto del Municipio, pero 500 no fueron ejecutados. No se utilizaron.

Dado que no se puede meter las manos al fuego por nadie, lo que tendremos son muy fuertes mecanismos de control

Por lo general, junto a las quebradas hay mayores índices de pobreza, ¿tiene alguna idea de cómo solucionarlo?

Hay 400 barrios no regularizados en Quito. Esos, necesitan obra pública, pero para hacerlo necesitamos generar mucha riqueza y trabajo. Por eso, planteamos un portafolio de inversiones cercano a los seis mil millones de dólares. Hablamos de proyectos en todos los frentes, como deporte, cultura. No se podrá hacer todas las obras de golpe, pero estableceríamos la mesa de inversiones de Quito, y fomentaremos que se faciliten los trámites, antes de entorpecerlos.

A pocos días de las elecciones, ¿si los números definitivamente no le favorecen apoyaría a otro aspirante de la tendencia?

Es una buena pregunta a la que voy a atar con la realidad y esa es que en este momento estamos arriba en las opciones electorales. Por eso, convierto la pregunta en una invitación. Si algunos sectores o candidatos que se entienden como progresistas se dan cuenta de que no tienen las opciones y hay un eventual riesgo de que vuelva en Quito la improvisación, creo que la responsabilidad es que nos juntemos para que a Quito le dejen de contar chistes y le empiecen a contar obras.