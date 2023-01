De la presidencia de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) a la candidatura para la Alcaldía de la capital. Patricio Alarcón se atrevió a hacer una Parada EXPRESO. El candidato fue gerente de la firma de alimentos Dipor por más de 10 años y ha tenido varios cargos en el ámbito gremial, representando a empresarios, en los cuales defendió posturas como reducción de impuestos, menos trámites y ajuste del gasto público. En agosto de 2022, Alarcón anunció su candidatura respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC).

- ¿Por qué un empresario quiere ser alcalde de Quito?

- Porque estoy harto de la política. Estoy harto de los políticos de turno. Nunca he sido concejal, alcalde, abogado de contratistas del Estado o candidato a la Presidencia. Ya estoy harto que los políticos se dediquen solo a insultarse mientras Quito necesita un cambio radical. Quiero que mi familia prospere en Quito, quiero que mis empresas prosperen en Quito. Quiero mejorar la calidad de vida de los quiteños y por eso tomé la decisión.

- Usted viene del mundo empresarial, ¿su plan se centra en la reactivación económica de la capital?

- Mi propuesta es simple. En lo que me voy a concentrar es que el dinero de los quiteños se vuelva a invertir en los quiteños. Quiero acabar con el modelo corrupto de los quiteños, donde se llevan el 80 % de los ingresos de las asignaciones del Estado, de las tasas y de los impuestos que paguen los quiteños. Para poder volver a endeudarnos con los multilaterales y hacer obras necesitamos un cambio de modelo.

- Justamente usted propone realizar ajustes en el gasto y en la burocracia del Municipio, ¿en qué porcentaje se ajustarán gastos o servidores municipales?

- Yo voy a hacer una evaluación de qué institución y qué personas agregan valor en el Municipio. Las personas que no agregan valor o la duplicidad de funciones las voy a cerrar o la gente que tenga que salir tendrá que salir. A los trabajadores que tienen funciones duplicadas se les pagará lo que tenga que pagar por medio de lo que les corresponde de acuerdo a la ley. A los que están, y se puede probar, que están infringiendo o están en actos de corrupción, se les va a despedir con un visto bueno. Hay 2.000 contratos ocasionales que pueden salir el siguiente día. En las empresas públicas que hay cerca de 11.000 trabajadores se puede llegar a acuerdos de alianzas estratégicas. En su mayoría con los que lleguemos a ese acuerdo asumirán ese pasivo laboral. A nivel administrativo, en la época de Paco Moncayo había 7.500 personas y ahora hay 11.000. Tomaré la decisión que tenga que tomar para beneficiar a los quiteños con las obras y recuperar el Municipio.

- ¿Cómo ejecutar mejor y con más rapidez el presupuesto municipal? Ese ha sido otro de los problemas actuales del Cabildo

- El problema es que el Municipio es un monstruo enorme que nadie lo puede controlar. Entonces se descuidan las diferentes secretarías, las diferentes instituciones ¿Y qué es lo que pasa? Tratan de ejecutar al final del año las asignaciones del Estado. Yno solo eso. Acaban de hacer un daño tremendo a los quiteños. Para 2022 teníamos un presupuesto de 1.500 millones y ahora el presupuesto prorrogado, por no haber cumplido con la ejecución, ahora es de $960 millones. Los quiteños perdimos, más o menos, el 30 % de los ingresos por culpa de esa burocracia ineficiente. Y además, no se ejecuta bien porque no se trabaja con el sector privado, donde se puede generar ahorros, mejores precios en los servicios para los quiteños, con un mejor nivel de ejecución. Hay que reestructurar todo.

- Desde el sector empresarial siempre reclamó por menos trámites y menos impuestos, ¿lo hará si llega a la Alcaldía?

- Voy a bajar el impuesto predial y es simple. Con la regularización. Alrededor del 40 % de los predios o más no están regularizados. Haciendo lo que uno tiene que hacer y trabajando con orden hay cómo bajar el impuesto predial y recaudar más. En cuanto a la tramitología, existen 400 trámites y yo voy a reducir a la mitad y digitalizar todo lo que se pueda.

- Según algunos sondeos, usted no está entre los favoritos. ¿Cuál es su verdadero objetivo tras la candidatura?

- Yo me lanzo para ganar. Voy a dejarlo todo en la cancha. Lo que debemos preguntarnos es quién contrata las encuestas. Los candidatos se han dedicado a comprar encuestas.

- ¿Por qué no se unificó con un candidato para la tendencia centroderecha?

- Yo se lo pongo de otra manera. Todos los candidatos lamentablemente están en el mismo saco, sean de izquierda o de otra tendencia. ¿Usted ha escuchado a alguien que se debe acabar con este modelo de Municipio? No. Ningún candidato me representa.