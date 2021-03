Luis Gallegos: "Las expresiones del presidente Fernández son inaceptables... estamos analizando otras medidas"

La reacción llegó. El canciller de Ecuador, Luis Gallegos, respondió a la alusión que hiciera el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, en una entrevista transmitida el pasado 8 de marzo, en la que fue cuestionado sobre su relación con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y mencionó a Moreno en estos términos: "Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina. ¡Las tengo! Tenemos miradas distintas en muchas cosas, en algunas, no sé si en muchas. Acá llegué con Cristina y me voy con Cristina”.

Hoy, 10 de marzo de 2021, el canciller ecuatoriano, en el marco de una entrevista a radio Visión de Quito, fue cuestionado por el entrevistador Diego Oquendo sobre esta novedad utilizando como introducción la publicación de Diario EXPRESO. El funcionario calificó como "inaceptables" y como una "intromisión en asuntos internos" del país la mención que hiciera Fernández sobre el presidente Moreno en esa entrevista. "Consideramos que son términos inaceptables es una intromisión en asuntos internos y no vamos a permitir que se aluda al jefe de Estado del Ecuador. Esto es la representación democrática del país y estamos analizando otras medidas con relación a este tema".

Es un conjunto de circunstancias que ha llevado por decisión del gobierno argentino a una situación en donde estamos ahora avocados desde hace mucho tiempo en que ellos han tomado acciones en las cuales nosotros hemos hecho conocer nuestra posición. Luis Gallegos, canciller de Ecuador.

Gallegos informó que el embajador ecuatoriano en Buenos Aires entregó una carta de protesta, la tercera al Gobierno argentino desde que asumió como canciller. La primera por unas declaraciones de la vicepresidente Cristina Fernández y dos por expresiones del presidente Alberto Fernández. La práctica diplomática, explicó Gallegos, dicta que primero debe entregarse la carta de protesta y luego emitirse un comunicado de prensa, el cual ya fue publicado.

La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que asegura que la misiva de protesta señala que el Gobierno ecuatoriano "no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el Presidente de la República del Ecuador".

Argentina sin embajador en Ecuador

El canciller Gallegos explicó que actualmente Argentino no cuenta con un embajador oficialmente nombrado. Antes de que asumiera el cargo, dijo, el Gobierno argentino presentó un nombre para su el beneplácito del Gobierno ecuatoriano, el mismo que no llegó porque se consideró que no era un nombre adecuado para ser embajador. "Al no concederle el beneplácito en 60 días se da por no aceptado. El Gobierno de Argentino no ha sometido otro nombre por lo cual no tiene un embajador en Quito al momento, tiene un encargado de negocio", dijo Gallegos.