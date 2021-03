Alberto Fernández: "No soy Lenín Moreno... llegué con Cristina y me voy con Cristina"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, utilizó como ejemplo a su par ecuatoriano, Lenín Moreno, para explicar que no romperá su relación con su vicepresidenta Cristina Fernández. En una entrevista al canal C5N transmitida ayer, 8 de marzo de 2021, el primer mandatario argentino fue cuestinado sobre su relación con Fernández y sobre suposiciones de que al llegar al poder rompería su relación con ella a lo que respondió: "Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imagina no me conoce. Yo puede tener diferencia con Cristina. ¡Las tengo! Tenemos miradas distintas en muchas cosas, en algunas, no sé si en muchas. Acá llegué con Cristina y acá me voy con Cristina".

Alianza PAIS le dice a Lenín Moreno: No te vas, nosotros te sacamos Leer más

LA DECLARACIÓN, EN EL MINUTO 32:00

La relación entre el presidente Lenín Moreno y su entonces vicepresidente Jorge Glas se deterioró rápidamente. Un poco más de dos meses después de ser posesionados, Moreno retiró las funciones al segundo mandatario y para el 2 de octubre de 2017, menos de cuatro meses después de la posesión, el entonces vicepresidente fue detenido como parte de la investigación en su contra en el caso Odebrecht.

Luego de transcurrido el plazo legal para declarar el abandono del cargo, la Asamblea Nacional nombró a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta, quien renunció al cargo tras ser acusada en el caso diezmos dentro de la Asamblea Nacional cuando fue legisladora. Le sucedió en el cargo Otto Sonnenholzner quien renunció, a diferencia de sus antecesores, sin ningún escándalo. Su nombre sonoba para ser candidato a la Presidencia, pero eso nunca se concretó. María Alejandra Muñoz es la actual vicepresidenta.