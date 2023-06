“Es que el lino es así”, dice el exasambleísta Luis Almeida al acomodarse su camisa para iniciar la entrevista. Antes, adelanta que el Partido Social Cristiano (PSC) le ha fallado y que su precandidatura por Centro Democrático es el inicio de una nueva etapa en su vida política.

¿Por qué el Partido Social Cristiano prescindió de usted?

Elecciones 2023: Luis Almeida se aleja del PSC y se postula por Centro Democrático Leer más

La gente me dice que siga porque he sido el único que he defendido al pueblo y no ha traicionado. Yo no traicioné, fui leal. Ellos me fallaron.

Entonces, ¿qué pasó?

Lamento que ellos (el PSC) no hayan sido consecuentes conmigo cuando fui el primer legislador en proyectos, el que más hablaba y defendía al pueblo. Fui al único que lo quisieron someter a una encuesta, que nunca vi. ¿Por qué si yo era el que no falló nunca?

Es decir, ¿su omisión fue un tema de números, encuestas?

No, porque nunca hubo una como tal. Fue telefónica y una encuesta no se hace así. Además, ¿por qué solo a mí? ¿Acaso es porque soy de pueblo y no soy parte de un grupo hegemónico de nobles? El problema es que mi lucha es popular.

Jaime Nebot se equivocó (al no incluir a Almeida en la lista de asambleístas), pero es problema de él. En lo personal, tiene mi respeto.

¿Jaime Nebot no lo valoró?

Creo que se equivocó, pero es problema de él. En lo personal, tiene mi respeto.

Elecciones 2023: Diana Jácome se gana la venia del PSC, pese a su nexo correísta Leer más

Ahora está con el movimiento Centro Democrático, ¿qué valores comparte con ellos?

Me une la nobleza de Jimmy Jairala y del partido Centro Democrático. También hubo otros interesados, lastimosamente no se pudo hacer una alianza. Él (Jairala) ha sido perseguido injustamente, pero coincidimos en ayudar a los más pobres de la provincia.

Usted se suma a los desertores del partido, ¿qué está pasando dentro del PSC?

Algo pasa, pero lo cierto es que los casos son distintos. Por ejemplo, César Rohon quería la Presidencia de la Asamblea, pero (el partido) escogió a otro (Henry Kronfle). De los otros compañeros no tengo muy clara sus motivaciones...

Algunos alegaron presiones, otros falta de crecimiento...

Según su apreciación, esos pueden ser los errores.

En las últimas semanas de la Legislatura se dijo que Pablo Muentes es una figura conflictiva dentro del partido...

Conmigo ha sido respetuoso, aunque una vez me dijo que estaba desvariando. No sé si él cree que puede mandar en otros. Él no es Nebot, pero él se cree Nebot. Si él es el problema, ya lo han dicho.

¿Y sobre Cynthia Viteri? Ella alegó falta de apoyo...

Elecciones 2023: Jorge Acaiturri deja su concejalía y se perfila para la Asamblea Leer más

A mí me duele lo que pasó en Guayaquil. La que fracasó fue ella por tener actitudes no dignas de un líder de una ciudad. No vimos obras. Fracasó por su mala administración.

¿Cree que las sombras de corrupción incidieron?

EXPRESO denunció muchas cosas, pero (Viteri) nunca las desvaneció. No hay obras y hay cosas que no debieron hacer, ¿dónde está la plata?

Quiere regresar a la Asamblea Nacional, ¿para qué?

Hay que hacer una ley solidaria para que nuestra gente pueda vivir y comer ante la llegada del fenómeno de El Niño, sin aumentar tributos. Hay que terminar el programa de comedores populares y Guayaquil necesita dos universidades estatales nuevas. También hay que insistir en la baja de impuestos y priorizar ingresos.

Viteri no logró desvanecer las dudas de su gestión. No se vieron obras y otras no debieron hacerse, ¿dónde está la plata?

¿Por qué votar por usted, que fue parte de la Asamblea Nacional cesada en funciones?

El pueblo es sabio. Si el presidente Lasso habría dicho que los asambleístas le ayuden, habría acabado la inmoralidad.

Elecciones 2023: Estos son los binomios perfilados para la Presidencia de Ecuador Leer más

Usted tuvo declaraciones polémicas, como decir que más de $ 3.000 de sueldo solo le dura una semana...

Hice un tamiz completo. El dinero no le alcanza al agricultor, al profesor, al policía por la inflación muy alta. Solo dije lo que dice el pueblo.

¿En qué se le va el sueldo?

En el juicio al superintendente de Compañías, por ejemplo, gasté cerca de $ 20 mil y la Asamblea no me daba. Tuve que conseguir prestado. Solo en copias gasté $ 12 mil porque entregué 14 mil fojas certificadas, entre otras cosas.