Lucila Morocho es la única azuaya que forja el hierro

“Soy como el hierro. Con el calor de la gente que me quiere mi corazón se derrite, pero me hago sólida y fuerte cuando me caigo”. Así es como Lucila Morocho se describe. Ella es la última mujer en mantener el oficio de herrería en uno de los barrios tradicionales de Cuenca.

En el número 1-85 de la calle Las Herrerías está su taller. Con el combo y el cincel golpea una manija contra el yunque para darle forma. Dice que la vida le enseñó a ser fuerte. A los 18 años llegó a Cuenca desde su natal Guachapala, con su primer hijo en brazos. Sola y sin el apoyo de sus padres, encontró en el oficio del herrero una oportunidad para salir adelante.

“Cuando llegué a Cuenca me deslumbró ver las cruces de hierro sobre los techos de las casas. Siempre me gustó dibujar y me empeñé en aprender a diseñar los moldes de diferentes accesorios”. Ya situada en la ciudad, conoció al hombre que sería su mentor.

Y aunque la relación de pareja fracasó, Lucila se quedó con lo aprendido de él y lo perfeccionó en cada una de sus creaciones. Ella tuvo que luchar contra el machismo de sus colegas que, en aquella época, nunca creyeron que una mujer pueda moldear el hierro y golpearlo con ‘tanta’ fuerza.

Sus padres tampoco se imaginaron que terminaría convirtiéndose en una mujer herrera. Recuerda con cariño que su papá soñaba una vida diferente para ella. Quería que venda hornado en el mercado de Paute, “pero terminé haciendo fierritos”, agrega.

Y así ha sido su vida de movida; yendo en contra de la corriente entre sus fierros y herramientas que la esperan cada día en su pequeño taller. Han pasado más de 30 años desde que Lucila dio forma al primer objeto en hierro. “Siempre recuerdo que lo primero que hice fue la cruz de la pasión para colocarla en el techo de la casa de mis padres”.

Y es justamente esa trayectoria lo que la llevó a ser reconocida con la presea ‘Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad’, que se entrega cada 1 de diciembre en el aniversario de la declaratoria de la Unesco como patrimonio de la humanidad, que, en este 2023, se cumple 24 años.

Cuando se enteró de la noticia, Lucila no podía creerlo. Recuerda que, como todos los días, abrió su taller y cerca de las 09:00 llegaron unos jóvenes enviados por el alcalde Cristian Zamora a darle la noticia.

Con la voz entrecortada, dice que este reconocimiento “significa mi vida”. “Seguiré dando el martillazo hasta cuando Dios diga que debo partir, pero jamás dejaré este oficio si alguien intenta alejarme de él”, expresa.

Lucila decidió dedicar este reconocimiento a su padre, quien ha sido su fortaleza para seguir adelante y luchar por su oficio, ‘su pasión’, ‘su forma de vida’. La tarde del 1 de diciembre se llevó a cabo la sesión solemne por los 24 años de la declaratoria de Cuenca como patrimonio de la humanidad. Primero, las autoridades entregaron ofrendas florales a la ciudad y las colocaron en Hemiciclo del parque Calderón.

Luego, se desarrollará la sesión solemne en el Seminario San Luis y, en este contexto, Lucila Morocho será condecorada. Además, Esther Zumba recibirá un acuerdo de reconocimiento por su aporte en la elaboración de macanas. También habrá presentación de música, danza y una feria de artesanía. La jornada se cerrará con la quema de un castillo.

