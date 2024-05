Lourdes Tibán: “Pedí que paguen en bonos, por si alguien está interesado”

Desde octubre de 2023, la Prefectura de Cotopaxi no ha recibido transferencias del gobierno central, acumulando una gran deuda, lo que afectó la ejecución de obras. Ante ello, aplicó el modelo de gestión de la minga para ahorrar el pago de mano de obra. La líder indígena adelanta los movimientos de Pachakutik para 2025.

¿Cómo evalúa su primer año de gestión al frente de la Prefectura de Cotopaxi?

Lo primero que se puede decir es que era necesario conocer a fondo las necesidades de los siete cantones, y eso se logra en el territorio. He logrado implementar mi ideal de trabajo del 80-20, es decir, 80 % en territorio y 20 % en escritorio. Sin embargo, me di cuenta de que el 20 % no puede funcionar sin las herramientas de trabajo institucional y el compromiso del talento humano.

¿Cuáles son los desafíos?

No hemos recibido transferencias desde octubre de 2023, lo cual perjudica la circulación del dinero y la ejecución de obras planificadas. Hemos tenido ocho meses de retraso, afectando severamente nuestras operaciones.

¿Cuál es el valor total que adeuda el gobierno nacional a la Prefectura de Cotopaxi?

La deuda asciende a un aproximado de 20 millones de dólares. Hemos solicitado recibir estos pagos en bonos para ver si alguien está interesado en contratarlos, ya que el próximo año no nos van a pagar.

Pero el gobierno dice que inició los pagos...

Sí, efectivamente hay transferencias, pero tres provincias, Cotopaxi junto con Pichincha y Santo Domingo, no han recibido transferencias desde enero, mientras que otras provincias tienen depósitos hasta marzo.

El 8 de junio es la convención nacional del movimiento Pachakutik, ahí se definirá la candidatura. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi

¿Cómo afecta esta situación a la ejecución de obras?

El Gobierno debe $ 20 millones a la Prefectura de Cotopaxi Leer más

No permite cumplir con lo planificado. Actualmente, mucha maquinaria está paralizada porque no tenemos repuestos. La maquinaria antigua es obsoleta, necesita mantenimiento.

¿Existe el riesgo de no poder pagar los sueldos?

Sí, estamos enfrentando ese problema. No hemos podido contratar personal de reemplazo para la maquinaria, y hemos tenido que ascender a los trabajadores existentes. No tenemos partidas para contratar nueva gente, y lo único que queremos es que nos permitan seguir trabajando con los recursos necesarios.

A las puertas de un proceso electoral para 2025, ¿cómo ve el panorama?

El precandidato por el movimiento indígena es Leonidas Iza. Todavía no tenemos una definición clara, pero hay una convención nacional del movimiento Pachakutik el 8 de junio, donde seguramente se tomarán decisiones y se definirá la candidatura.

¿Existen otras opciones dentro del movimiento indígena?

No estoy involucrada directamente en el proceso, pero hasta ahora el único nombre que ha sonado es el del presidente de la Conaie.

¿Habrá un contrincante fuerte para Daniel Noboa?

Hasta ahora, el único candidato oficial es el presidente que va a la reelección. Todo dependerá de cuántos partidos políticos consensúen y lleguen a acuerdos. Solo cuando se cierren las inscripciones sabremos cuántos se lanzan.

¿Cómo evalúa la gestión del presidente Daniel Noboa?

Industriales de Cotopaxi, preocupados por robos de mercaderías Leer más

Su fuerza ha sido enfrentar la inseguridad. Sin embargo, el tema pendiente es la generación de empleo. No es suficiente abrir un ministerio laboral. Las inversiones en vialidad, riego y obra pública son las que generan trabajo.

En este contexto, ¿cómo afecta la deuda a las prefecturas?

La deuda impide generar empleo directo e indirecto. Las obras públicas generan empleo profesional y mano de obra calificada y no calificada, tanto a nivel de prefecturas como alcaldías y gobierno central.

¿Qué medidas toma usted para enfrentar la inseguridad?

Hemos elaborado un documento final que transformaremos en una ordenanza de seguridad ciudadana, para aplicarla en todas las parroquias. Trabajamos en la organización de la sociedad para enfrentar la inseguridad y espero que en la próxima sesión de la Cámara Provincial podamos tratar este compromiso.

Es un verdadero desafío cambiar la mentalidad de la gente. Estar sentado ocho horas sin resultados no tiene sentido. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi

¿Participarán en esta ordenanza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas?

Sí, todos los entes principales participarán. Aunque el ente rector es el gobierno central, nosotros podemos hacer un compromiso de trabajo territorial y fomentar formas organizativas para enfrentar la inseguridad desde la ciudadanía.

Lourdes Tibán es prefecta de Cotopaxi desde mayo de 2023, abogada y política ecuatoriana. Fue miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas entre 2017 y 2022. También fue asambleísta nacional por Cotopaxi desde 2009 hasta 2017. Se ha caracterizado por ser una legisladora de oposición al correísmo.

¿Te gustó esta noticia? ¡SUSC´RÍBETE A EXPRESO!