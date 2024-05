Leonidas Iza: "Se están dando escenarios como en octubre del 2019"

Que en la actualidad se están presentando escenarios como en octubre del 2019, expresó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mañana de este lunes 27 de mayo. En esa época, en el Ecuador se registró un levantamiento indígena en contra de las políticas económicas del entonces presidente Lenín Moreno.

Durante una entrevista en Radio Armónica, Iza explicó que se están dando "antesalas de los levantamientos" que se dieron en octubre del 2019 y junio del 2022, con protestas sociales que terminaron con las calles de Quito destrozadas, así como el incendio y destrucción de varios inmuebles en la capital.

"No nos olvidemos, para el 2019, fueron pequeños eventos en las provincias, en los territorios, como estamos viendo en estos días, el no pago a los trabajadores, algunos sectores vinculados a las actividades con el Estado, estas pequeñas iniciativas que se han visto, huelga de los transportistas, acciones en cada territorio. (En el ) 2019 significaron 30 pequeños eventos los que llevaron a cabo hacia adelante", señaló el dirigente indígena, agregando que se avizora un escenario similar.

Iza explicó que las "condiciones objetivas" para un levantamiento "se van a ir dando en el camino", alegando que el Gobierno central no ha podido solucionar los problemas económicos en el país.

"El primer problema, luego de la seguridad, es el problema económico, la crisis económica, la gente no tiene empleo, la gente no tiene condiciones para vender, la gente no tiene condiciones para comprar, no es posible acceder a la alimentación. Entonces esto no va a depender, y aquí quiero dejar claro, no es una idea de los dirigentes, sino en concreto lo que es la realidad en la que está viviendo la gente", expresó Iza, quien ha sido propuesto como precandidato presidencial por el movimiento político Pachakutik.

Agregó que para decidir sobre el levantamiento de octubre del 2019, realizaron una "valoración objetiva" desde el 1 de enero de ese año. En el caso de junio del 2022, hicieron un análisis de seis meses para salir a las calles a protestar. "En este momento hay una crisis instalada, de las cuales la gente en ese proceso irá tomando decisiones frente a la realidad, no sobre la idea de los dirigentes", reiteró Iza.

Respecto a las elecciones del 2025, el dirigente indígena sostuvo que, indistintamente del candidato que propondrán, la Conaie mantendrá "la agenda de lucha", basados en las decisiones que adopte el Gobierno liderado por Daniel Noboa.

También se refirió a un acercamiento planteado por Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Indicó que la idea de la Conaie es una unión entre las organizaciones de izquierda para llegar a consensos sobre un candidato presidencial, pero que hay actores políticas que "dinamitan" esta opción.

"Saludo la vocería de la señora Luisa González, creo que ha hecho eco al llamado a la unidad a las izquierdas del país, pero asimismo debo rechazar mientras la presidenta de un movimiento llama, necesita un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente (Rafael) Correa. ¿Cómo se entiende aquello? Cuando nosotros, los ciudadanos, intentamos cooperar, los de izquierda, de la verdadera izquierda intentamos superar esta dicotomía de correísmo - anticorreísmo, y resulta que el interesado en mantener el correísmo, en este caso el expresidente Correa, y por otro lado, los anticorreístas que están vinculados a la derecha", expresó Iza este lunes 27 de mayo.

El dirigente indígena señaló que el próximo 8 de junio se celebrará una convención en la que se definirán los candidatos por parte del movimiento Pachakutik.

