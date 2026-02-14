Amor, playa y música marcan el inicio del Carnaval en la costa

Familias y grupos de amigos adelantan su llegada a la costa. Alta ocupación hotelera y conciertos en Playas y Santa Elena

La fiesta ya se siente en la arena. Desde las primeras horas de este viernes 13 miles de turistas comenzaron a arribar a los balnearios de la costa, especialmente a Salinas y Playas, para disfrutar del esperado feriado de Carnaval. Con maletas, parlantes y mucha energía, familias y grupos de amigos fueron ocupando hoteles, hostales y departamentos frente al mar.

Una de las primeras en pisar la playa fue la lojana Tatiana Quezada, quien junto a sus amigas extendió una toalla sobre la arena y descorchó una botella de vino para dar inicio a la celebración. “Venimos primero para disfrutar más. Queremos recorrer la mayoría de los balnearios de Santa Elena. La idea es farrear viernes, sábado y domingo, porque el lunes regresamos”, comentó sonriente mientras el sol empezaba a calentar la orilla.

Rita Andrade, otra visitante que lidera un numeroso grupo familiar, explicó que eligieron la península por la diversidad de opciones turísticas. “Haremos base en un hotel de Salinas, pero tenemos planificado visitar Olón, Montañita y Ayangue. Además, no queremos perdernos los conciertos musicales en Salinas”, señaló con entusiasmo.

La coincidencia del inicio del Carnaval con el Día del Amor y la Amistad le dio un matiz especial a la jornada. En el malecón de Salinas se instaló un gran corazón decorativo que rápidamente se convirtió en el punto favorito para fotografías. Parejas, amigos y familias hicieron fila para inmortalizar el momento en medio de un ambiente festivo.

Carnaval en Santa Elena: Balnearios alcanzan el 90 % de reservas hoteleras Leer más

Con la ocupación hotelera en ascenso y una variada agenda de eventos artísticos, la provincia de Santa Elena se prepara para vivir uno de los fines de semana más movidos del año. Desde el viernes, el balneario registra un inusual movimiento comercial y hotelero. Operadores esperan llegar al 100 % de ocupación antes del feriado.

Una opción se encuentra al norte de la provincia, en el kilómetro 80 de la Ruta del Spondylus y muy cerca del límite con Manabí, donde se encuentra la comuna San Francisco de Las Núñez, un rincón costero que todavía permanece fuera de los circuitos masivos del turismo, pero que guarda la esencia de un verdadero paraíso natural.

Quienes han visitado este balneario coinciden en describirlo como un destino encantador. Su extensa playa de arena fina color café claro y aguas tranquilas lo convierten en un espacio ideal para el descanso. A pocos metros del mar, la presencia de flora y fauna nativa refuerza su atractivo, ofreciendo un entorno donde naturaleza y tranquilidad se conjugan en armonía.

Quieren que Las Núñez sea un potencial turístico

Consciente de su potencial, la comunidad se ha propuesto como meta en 2026 posicionar a Las Núñez como uno de los destinos estrella de la temporada. Uno de los principales atractivos es su patio de comidas, ubicado frente al mar. Ocho locales ofrecen platos típicos elaborados con mariscos frescos, helados artesanales y una variada muestra de artesanías en tagua y sapán, trabajadas por los propios habitantes.

La cifra 15 y 20 dólares es el valor de la habitación por persona por noche en el balneario Las Núñez.

El ambiente previo al Carnaval también se siente en cada rincón de Playas. Mercados abarrotados, hoteles tomando reservas sin pausa, carperos desplegando parasoles y autoridades afinando operativos de seguridad configuran la antesala de una temporada que el sector turístico espera supere las expectativas.

RELACIONADAS Manabí se alista para un Carnaval con alta ocupación hotelera y variada agenda

El transporte intercantonal refleja la creciente demanda. En la Terminal Terrestre de Guayaquil, las boleterías con destino a Playas registran alta afluencia de viajeros. Un representante de la cooperativa Villamil confirmó que las unidades salen con elevada ocupación.

Ricard Nelson Del Castillo, presidente de la Cámara de Turismo, estimó que hasta el sábado previo al feriado se podría alcanzar el 100 % de ocupación hotelera, consolidando así un Carnaval que arranca con altas expectativas.

En Salinas también hay alta afluencia de turistas. Joffre Lino

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO