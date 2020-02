El trabajo legislativo se complica sin mayoría

Una alianza frágil que ahora se rompió. El acuerdo de mayo entre Alianza PAIS, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que se conformó en mayo del 2018 para darle la presidencia a César Litardo, reestructurar las comisiones legislativas y promover un proceso de aprobación de leyes y de fiscalización, llegó a su fin, sin cumplir ni siquiera el año.

Justamente, el tema de la fiscalización puso fin a esta mayoría, cuando Alianza PAIS no cumplió con el acuerdo para llevar al pleno el juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. Situación que llevó a CREO a anunciar la terminación del acuerdo legislativo.

Esta decisión complica el trabajo legislativo y la aprobación de los proyectos que nacen desde el Ejecutivo. Sin ellos, no consiguen los votos (70) para aprobar un proyecto de ley. Alianza PAIS con aliados solo tiene 43 asambleístas, y cuando votan unidos, porque hay fracciones al interno que no siempre están de acuerdo con lo que propone el régimen.

De esto es consciente la coordinadora del bloque oficialista, Ximena Peña. Sin embargo, ella quiere “alejar los fantasmas” cogiéndose de las declaraciones del jefe de bancada de CREO, Luis Pachala, quien tras anunciar que rompen el acuerdo y pasan a ser oposición, dijo que su partido votará por las cosas que “sean beneficiosas para el país”.

“Lamentamos la decisión de CREO, como ha dicho el presidente, César Litardo, su gestión siempre va a estar abierta a los diálogos y a los consensos, y esperemos que en el camino podamos encontrar esos puntos de equilibrio para seguir trabajando por esas leyes que necesita el país”, dijo la legisladora.

La situación se le complica al oficialismo. Los otros bloques del acuerdo también empiezan a ver el futuro del acuerdo, porque consideran que quien más ha fallado en esto ha sido la bancada de Alianza PAIS.

“Si habido una alianza y hemos estado trabajando lealmente como corresponde, y si hay un incumplimiento por los mismos miembros de Alianza PAIS, esto quiere decir que no hay respeto entre nosotros, que no se respetan las alianzas, que no se respeta el sistema democrático, esperemos que haya una reacción positiva por parte del Gobierno, caso contrario yo creo que habrá un rompimiento”, afirmó el asambleísta René Yandún, del BIN.

El legislador también dijo que ellos analizarán la situación al interior de su agrupación, por el accionar que tuvo el asambleísta Ángel Gende, quien se abstuvo de votar porque el juicio político pase al pleno. Afirmó que esta fue una decisión personal del asambleísta y no de la bancada.

En el BIN también hay división de criterios, y creen que deben adoptar una decisión al respecto. Para eso, el legislador Eliseo Azuero dijo que solicitará que la bancada se reúna y tome una resolución.

Los dos legisladores coinciden en que la salida de CREO complica el trabajo al interior del Legislativo, pero son optimistas, de que las normas se aprueben, y por eso creen esto va a depender de las leyes que se propongan, la finalidad que tenga, y que “sobre todo” sean leyes en favor de la gente.

PAIS DECIDE EL FUTURO DE SU ASAMBLEÍSTAS

Alianza PAIS decide hoy si sanciona a los asambleístas,Daniel Mendoza, que envió a su alterna; Pinuccia Colamarco, que votó en contra, y a Karina Arteaga por su ausencia a la sesión en que se decidió el juicio político a la presidenta del CNE, Diana Atamaint. La coordinadora de la bancada, Ximena Peña, dijo que podría llegar hasta la expulsión de la bancada.