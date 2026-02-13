Legislador vigilará la investigación al crecimiento patrimonial de Andrés Fantoni

El asambleísta de la Revolución Ciudadana informó al contralor que observará la indagación. Trazó dudas a su imparcialidad

El asambleísta Luis Felipe Molina informó que notificó formalmente al contralor del Estado, Mauricio Torres, que dará seguimiento "estricto" al proceso de investigación por el incremento patrimonial de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), informado por Diario EXPRESO. Además, anunció que, una vez concluida la indagación, solicitará toda la información para ejercer las acciones de fiscalización y control político que faculta la Constitución.

Te invitamos a leer: Al patrimonio de Andrés Fantoni le fue bien desde que está en el CPCCS

En su pronunciamiento público, Molina cuestionó la imparcialidad de la Contraloría, al señalar que el actual contralor votó a favor de la designación de Fantoni para presidir la Función de Transparencia y que su esposa trabaja en el Consejo de la Judicatura. También criticó que las auditorías a los concursos del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado lleven más de dos meses sin resultados.

🔴 He informado formalmente al Contralor que haré seguimiento estricto al proceso de investigación sobre el presunto incremento patrimonial de @AndresFantoniB, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y que, una vez concluido, solicitaré toda la… https://t.co/xPGJRYl9rX pic.twitter.com/yH6vmbxqQk — Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) February 13, 2026

El crecimiento patrimonial de Fantoni en el foco público

De acuerdo con información pública recogida por EXPRESO, el patrimonio declarado de Fantoni tuvo un crecimiento acelerado desde que pasó a ocupar cargos en el CPCCS. En 2021, cuando se desempeñaba como asesor del Registro Civil, reportó un patrimonio significativamente menor al que constó en sus declaraciones posteriores, ya como consejero y luego como presidente del organismo. Así evolucionó el incremento patrimonial entre 2021 y 2023:

2021: 163.639 dólares como asesor del Registro Civil de Guayaquil.

2023: 963.759 dólares como consejero del CPCCS.

2023: 1'250.781 dólares como presidente del CPCCS.

En sus declaraciones patrimoniales más recientes constan bienes inmuebles, participaciones societarias y cuentas por cobrar que elevan su patrimonio a cifras que superan ampliamente las registradas antes de su llegada al CPCCS, lo que ha generado cuestionamientos en sectores políticos y ciudadanos.

Una serie de dudas han desatado las declaraciones patrimoniales de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS. Los registros, según información de la CGE, muestran que el funcionario pasó a acumular una millonaria suma, entre el 2023 y 2025.



Los detalles: https://t.co/LwFHCPMWxg pic.twitter.com/XrXyufzrEQ — Diario Expreso (@Expresoec) February 11, 2026

Fantoni explica foto con Niels Olsen en partido de Messi: "Quieren hacer una novela" Leer más

Reacciones y exigencias de transparencia

El contraste entre la evolución del patrimonio y los registros tributarios disponibles ha alimentado pedidos de explicaciones públicas y de un proceso de control riguroso. Legisladores y organizaciones de la sociedad civil han insistido en que los funcionarios con poder de designación de autoridades de control deben estar sujetos a un escrutinio reforzado.

Desde el CPCCS, Fantoni ha señalado en ocasiones previas que su patrimonio tiene orígenes lícitos y que ha cumplido con las obligaciones de declarar sus bienes; sin embargo, el proceso de verificación anunciado por la Contraloría mantiene el tema en el centro del debate político, mientras legisladores anticipan acciones de fiscalización una vez que existan resultados oficiales.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ