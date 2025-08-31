Latacunga: ventas escolares de calzado, promociones y expectativas

Con el inicio del año lectivo a la vuelta de la esquina, los comerciantes del centro comercial El Salto, en Latacunga, ya viven días de alta actividad. Entre ellos se encuentra Marlene Rivera, una emprendedora que cada temporada escolar apuesta por renovar su stock de calzado escolar para niños, niñas y jóvenes.

“Las ventas han mejorado. No estamos todavía al 100 %, pero ya vamos por un 70 o 75 %. Esperamos con la bendición de Dios llegar al 100 %”, comentó con optimismo doña Marlene, quien ha dedicado gran parte de su vida a este oficio.

En su local número 60, ubicado en El Salto, doña Marlene destacó que el zapatito Venus es el producto más vendido. “Es un calzado deportivo y casual, viene en blanco y negro, en todas las tallas, desde la 23 hasta la 44. Es el favorito tanto para niños como para señoritas”, asegura.

El calzado se ofrece en distintas marcas y precios. “Tenemos opciones para todo tipo de bolsillo, desde los 8 hasta los 40 dólares, dependiendo de la calidad y procedencia. Por ejemplo, el Venus cuesta entre 22 y 30 dólares. También tenemos calzado de Ambato que va desde los 10 a los 15 dólares, y uno importado que puede llegar a costar 38 o 40 dólares”, explica.

Días de mayor afluencia y expectativas

Según su experiencia, los días con mayor afluencia de compradores son los martes, viernes y sábados, cuando muchas familias visitan el centro comercial buscando equipar a sus hijos para el regreso a clases. Marlene espera que las ventas se mantengan fuertes hasta la primera quincena de septiembre, ya que el ingreso escolar se da de forma escalonada, comenzando con los estudiantes de bachillerato y terminando con los más pequeños. “Confiamos en que este fin de semana y la próxima semana se mantenga el movimiento. Todos necesitamos salir adelante”, afirmó.

Los vendedores esperan que las ventas altas se mantengan hasta la primera quincena de septiembre. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Como muchos comerciantes, Marlene hizo inversiones anticipadas para estar lista en esta temporada escolar. “Nos endeudamos, hacemos préstamos para poder comprar la mercadería, porque las fábricas nos dan un plazo, pero luego toca pagar sí o sí. Por eso, esta época es crucial para recuperarnos”, mencionó.

Lo que no logra venderse durante la temporada escolar se sigue ofreciendo a lo largo del año. “Todo se va vendiendo, poco a poco. Un par, cinco pares, diez… pero siempre hay salida”, finalizó con esperanza.