Prisión preventiva a policías por homicidio en Cotocollao, Quito

Un juez dicta prisión preventiva a dos policías por la muerte de un hombre en Quito

La Fiscalía inició investigaciones para determinar la situación de dos policías implicados en la muerte de un civil.

En la Unidad Judicial se dictó prisión preventiva para dos policías procesados por el presunto homicidio de un ciudadano en Cotocollao, al norte de Quito. La decisión fue confirmada por la Fiscalía este domingo 31 de agosto de 2025, luego de que el juez valorara los elementos de convicción presentados durante la audiencia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió alrededor de las 03:25 del sábado 30 de agosto, tras un siniestro de tránsito registrado cerca del parque Sodiro. La víctima se movilizaba en su vehículo junto a un amigo, mientras cuatro acompañantes más seguían en otra camioneta. Al impactar con un sedán en el que se desplazaban dos agentes policiales, se desató el trágico incidente.

Los policías habrían interpretado el choque como un posible intento de asalto. Uno de ellos realizó un disparo al aire con el objetivo de que se detuvieran. La víctima intentó estacionar para dialogar sobre el incidente, pero tras escuchar la detonación emprendió la fuga. Ante esta acción, uno de los agentes disparó directamente contra el vehículo, provocando la muerte del ciudadano.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que condena cualquier acto de violencia que afecte su imagen institucional o la seguridad ciudadana. La institución aseguró que actuará con total transparencia y dentro del marco legal para esclarecer lo ocurrido, y reafirmó que no permitirá impunidad en casos de esta naturaleza.

#ATENCIÓN | #Pichincha: en torno a los hechos registrados en el sector de #Cotocollao, norte de #Quito, #FiscalíaEc dispuso la práctica de diligencias para resolver la situación jurídica de 2 servidores policiales que estarían implicados en la muerte de un civil. pic.twitter.com/LvnCsYEXAA — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 30, 2025

Además, la Policía informó que sus unidades especializadas colaboran con la investigación y que los involucrados fueron entregados a la Fiscalía General del Estado para la judicialización correspondiente. La institución enfatizó su compromiso con la ética, la honestidad y la integridad, buscando fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un servicio policial responsable.

