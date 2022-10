Lo volvió a hacer. "!Hermano, anda a BanEcuador y pide tu crédito", así respondió el presidente Guillermo Lasso a varios ciudadanos que se dieron cita la tarde del 18 de octubre en el evento que realizó el Gobierno Nacional para dar inicio a la construcción de un parque en la ciudad de Manta. Unos de los ciudadanos refirió al primer mandatario que necesitaba capital para emprender su negocio, pero que los tramites burocráticos le impedían hacerse acreedor del financiamiento. Lasso interrumpió su intervención y le recomendó que "vaya a BanEcuador, que el Gobernador de la provincia le tomaría los datos para que este se efectué.

Previo a esta sugerencia, Lasso recordó haberle recomendado lo mismo a un artesano en Pedro Carbo, durante en el evento de entrega de un plan habitacional de 134 viviendas: "Les voy a contar la historia. Había un señor, Ángel Freire, que decía que no tenía como reactivar su negocio. Le dije ven acá, anda a BanEcuador el lunes, pide un crédito al 1% hasta 30 años plazo. El hombre incrédulo, me decía que no. Ahí fue cuando le dije: anda tranquilo y dile que Guillermo Lasso es tú padrino. En tan solo tres días obtuvo su crédito", recordó Lasso.

Esto bastó para que los ciudadanos pidan la palabra para expresar lo que les aqueja. Como una ecuatoriana que refirió ante las autoridades que "BanEcuador no me quiere. No le debo a nadie y no me quiere dar el préstamo". Lasso volvió a insistir y le pidió a la mujer que se acercara a la entidad bancaria una vez más para que pueda acceder al financiamiento. Incluso, señaló que el gobernador de la provincia para que puedan atender su petición.

A estas peticiones se sumo las de una ciudadana que refirió al presidente que no ha podido acceder a las escrituras de su vivienda. Lasso la encomendó con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, para que atiende su requerimiento porque eso era de su competencia. Y así transcurrió el evento, en medio de peticiones y denuncias ciudadanas que eran escuchadas por el primer mandatario y anotadas por Juan Francisco Núñez, gobernador de Manabí.

Lasso aprovechó para preguntarle a un menor de seis años, que se acercó hasta el escenario donde se encontraban las autoridades para contarle al presidente que su escuela no tenía una cancha de futbol, por quien votaría en estas elecciones. El infante, luego de escuchar al mandatario decirle al oído el nombre Agustín, lo replicó y dijo que por el votaría. También le aseguró que pese a no tener una cancha en su escuela, podrá jugar en una nueva cuando se concluya la construcción del parque en la ciudad de Manta.