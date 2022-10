Sin gestión, no hay cambio de estrategia de comunicación que resista. Un presidente confrontativo con quienes considera poder, pero cercano y condescendiente con los ciudadanos, es lo que proyecta el presidente Guillermo Lasso desde hace una semana.

Ni bien se posesionó al nuevo secretario de Comunicación, Andrés Seminario, el 12 de octubre pasado, y el mandatario ya dio algunas pistas de cómo quiere ser visto en esta nueva etapa de un área que ha sido fuertemente criticada en la actual administración.

Esa noche, Lasso mantuvo una entrevista con el periodista Carlos Vera, en la que lo corrigió en varias ocasiones y apuntó contra los medios de comunicación al decir que buscan “arrinconar al Gobierno y al presidente” por las noticias que, a su criterio, publican.

Deseamos que al Gobierno le vaya bien, no solo en el tema comunicación, pero es cierto que no se puede comunicar lo que no existe, a no ser que sea un ilusionista.

Blasco Peñaherrera,

​encuestador y especialista en Mercadeo