El presidente Guillermo Lasso cumplió hoy, 15 de octubre del 2022, agenda de actividades en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, donde inauguró un complejo habitacional de 134 viviendas. En un breve acto, el mandatario cortó la cinta simbólica. Reconoció que no es usual entregar complejos de vivienda como el inaugurado en la costa. "Hemos entregado muchos en la Sierra, fuera del Guayas, este el primero proyecto que entregamos en Pedro Carbo. Son 134 hogares felices que están en un habiente seguro", comentó Lasso.

576 personas recibieron viviendas en el cantón Pedro Carbo. El presidente @LassoGuillermo hizo la entrega de esta urbanización, que cuenta con cancha multiuso, casa comunal, área de emprendimientos y huertos comunales. Así promovemos que niñas, niños y adultos vivan en comunidad. pic.twitter.com/7aIOB8rQ5X — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) October 15, 2022

Gabriela Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó que son 134 unidades de vivienda con un total de 576 beneficiarios de los cuales el 82 % son mujeres jefas de hogar. En estos tres últimos meses, según la ministra, se han inaugurado 1.023 viviendas, más de 21 millones de dólares de inversión. "Esperamos sobrepasar nuestra meta en diciembre de 2022 y entregar 10.000 soluciones habitacionales. Adicionalmente 810 soluciones habitacionales hemos entregado en estos últimos tres meses con un valor de inversión de 20 millones de dólares para los créditos hipotecarios".

Ya nadie va a venir a tocar la puerta para ver lo que está pasando dentro de la casa, porque es casa propia. Guillermo Lasso, presidente de la República.

Lasso, luego de su breve discurso, abrió el micrófono para los ciudadanos que aprovecharon la oportunidad para lanzar sus quejas y pedidos al primer mandatario. Uno de ellos fue el de un ciudadano que se identificó como Don Freire. Este artesano del calzado y uno de los beneficiarios le dijo al presidente que no podía emprender por falta de dinero, a lo que Lasso lo mandó a Banecuador a que pida un crédito al 1 % a 30 años plazo. "Ahora que tengo mi casa, lo haré", le respondió el ciudadano quien insistió y agradeció al mandatario a lo que este le replicó en tono jocoso: "Anda (a Banecuador) y diles: Guillermo Lasso es mi padrino".

Como estas, el presidente recibió quejas como la falta de un hospital y de una universidad, así como de agua potable. Una ciudadana reclamó que el líquido vital no llega a la parroquia Sabanilla. "Señor alcalde (Xavier Gómez), Sabanilla no tiene agua potable", cuestionó el mandatario. A lo que el primer edil replicó desmintiendo a la ciudadana: "Sabanilla tiene agua potable. Tiene una planta potabilizadora". El mandatario insistió: "Pero la señora dice lo contrario", a lo que el alcalde responde: "Eso fue inaugurado el año pasado". La ciudadana vuelve a tomar la palabra: "Eso no es agua potable y eso lo sabe muy bien usted señor alcalde". Viéndose expuesto ante el mandatario, Gómez responde a la ciudadana que invitará al presidente a que visite la planta. Lasso zanja el impasse siguiendo con las quejas y pedidos ciudadanos.