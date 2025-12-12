La objeción de ‘Gordo Luis’ aplaza su vinculación al caso Villavicencio

La jueza aplazó la vinculación de tres líderes de Los Lobos, luego de que ‘Gordo Luis’ rechazó la defensa pública

La audiencia de vinculación se aplazó este 12 de diciembre debido a la garantia de alias Gordo Luis para tener un abogado de confianza.

La audiencia para incorporar a alias ‘Pipo’, ‘Lobo Menor’ y ‘Gordo Luis’ al expediente por el asesinato de Fernando Villavicencio no avanzó y quedó fijada para el 26 de diciembre de 2025. La jueza Luz María Ortiz suspendió el trámite luego de que Luis Arboleda (‘Gordo Luis’) rechazó ser representado por un defensor público y anunció que actuará con abogado privado.

La fiscal Ana Hidalgo había anticipado que, en esta fase final de la instrucción, plantearía la vinculación de tres líderes de Los Lobos, considerados piezas claves para esclarecer la autoría intelectual del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, al término de un acto de campaña de Villavicencio.

Dos de ellos permanecen fuera del Ecuador: Wilmer Chavarría ‘Pipo’ está detenido en España desde noviembre de 2025, tras años oculto bajo una falsa muerte; mientras que Esteban Aguilar ‘Lobo Menor’ continúa prófugo pese a una polémica resolución judicial que lo dejó en libertad. Arboleda cumple prisión en la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

En 2024, la justicia sentenció a los sicarios que ejecutaron el atentado, entre ellos Carlos Ángulo

alias ‘Invisible’, también identificado como miembro de Los Lobos. La Fiscalía intenta ahora determinar cómo se articuló el enlace entre los autores materiales y la cúpula del grupo criminal. La causa también examina la posible participación de figuras políticas y procesados por corrupción: José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo fueron los primeros investigados como presuntos responsables intelectuales.

Una audiencia rodeada por estrictas medidas de seguridad

La sesión estaba prevista para las 09:00 del 12 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Minutos antes, la jueza Ortiz declaró la reserva total de la diligencia y ordenó despejar la sala. El operativo incluyó la presencia del Grupo Antiexplosivos, cuyos agentes y canes revisaron el edificio desde temprano.

El trámite se interrumpió menos de quince minutos después de su inicio, cuando la defensa pública informó que Arboleda no aceptaría su patrocinio. La negativa obligó a suspender la vinculación hasta que comparezca un abogado particular.

En la víspera, la Policía confirmó que dos jueces relacionados con procesos previos contra ‘Gordo Luis’ y con causas derivadas del caso Villavicencio han recibido amenazas desde números telefónicos del extranjero, por lo que se activaron protocolos adicionales de protección.

