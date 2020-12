Justicia Social pide destitución y multa para cuatro consejeros del CNE

Sylka Sánchez, vocera y representante de Álvaro Noboa, presentó este 16 de diciembre de 2020 en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por supuesta “infracción electoral grave” en contra de cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el documento de reclamo se incluyó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, al vicepresidente, Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera a quienes acusan de no haber cumplido la sentencia de los jueces electorales para viabilizar las candidaturas del movimiento Justicia Social.

La pretensión de los partidarios de Noboa es que el Contencioso Electoral les sancione con la destitución, suspensión, por cuatro años, de los derechos políticos y se les imponga la multa más alta en el plano electoral, que son 60 salarios básicos unificados, es decir, 24.000 dólares a cada uno.

De este pedido quedó afuera la consejera Esthela Acero que el lunes pasado no votó a favor de la resolución para demandar el supuesto conflicto de competencias ante la Corte Constitucional y, en su lugar, señaló que había que cumplir lo dictaminado por el TCE

#COMUNICADO | Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia.



La Corte Constitucional ante las declaraciones emitidas por miembros del CNE y TCE, informa a la ciudadanía⤵️



Conoce más detalles ➡️https://t.co/Acp3helqk3 pic.twitter.com/5bLElQDykF — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) December 16, 2020

“Es claro que el CNE por más de 46 días ha incumplido la sentencia del 30 de octubre en el que se ordeno abrir el proceso de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas para Justicia Social, lista 11”, señaló Sánchez.

Sin embargo, la vocera prefirió no referirse a la posibilidad de que las elecciones previstas para el 7 de febrero de 2021 sean suspendidas por una o dos semanas como mencionó Pita.

Sánchez aseguró que en este caso no cabe hablar de un conflicto de competencias porque no se trata de una contradicción entre jueces de instancias distintas. “Los consejeros del CNE no son jueces, son funcionarios administrativos”, aseveró.

La Corte Constitucional aseguró este 16 de diciembre que todavía no había recibido ningún documento proveniente del CNE. Desde el organismo electoral se informó a EXPRESO que aún no había una día y hora previsto para la presentación de la demanda.