Dos sesiones bastaron para conocer la tónica que tendrá el proceso de sustanciación del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Aunque las discrepancias ya se venían dando dentro de la mesa de Fiscalización, en la última convocatoria, del 10 de abril de 2023, el conflicto escaló y avivó sospechas.

Mientras la comisión se prestaba a incorporar pruebas al proceso, sus integrantes fueron testigos de nuevos roces entre Fernando Villavicencio, presidente de la mesa, y Roberto Cuero, a quien habría insultado por su etnia, y con Pablo Muentes, a quien le dijo que las próximas sesiones de la comisión se podrían realizar en sus predios.

Resultado En dicha sesión, la Comisión de Fiscalización aprobó incorporar 49 pruebas al proceso de juicio político en contra del presidente Lasso.

“A mí se me deja de ironías, le pido respeto”, legislador Cuero a Villavicencio

Estas pugnas, según Bruno Segovia, legislador y miembro de Fiscalización, desprestigian el trabajo que está empezando la comisión y muestra intereses de fondo. “Espero no se convierta en un show”, dice Segovia como expectativa para el proceso.

Sin embargo, también sostiene que la actitud de Villavicencio “solo le conviene a quien no quiere que sepamos la verdad”. Además, cuestionó el comportamiento del titular de la comisión que, según continuó, lo orilla a ser el defensor del presidente.

Villavicencio es un instrumento del poder. Cualquier comisión que elabore un informe es referencial, no vinculante. Sea cual fuere la recomendación, el Pleno tendrá la decisión final.

“No me parece que (Villavicencio) esté obstaculizando la tramitación del juicio político ampliando plazos y otras situaciones que perjudican al proceso”, continuó Segovia e hizo hincapié en que los legisladores deben debatir y resolver en torno a las pruebas y nada más.

Este Diario intentó contactarse con el legislador Fernando Villavicencio, para consultarle si cree que sus acciones restan prolijidad al proceso de juicio político y podrían afectar a futuro. Sin embargo, no hubo respuesta al requerimiento.

No me parece que el presidente de la comisión haga de abogado defensor de Lasso y esté obstaculizando la tramitación. Esto solo le conviene a quien no quiere que se sepa la verdad.

Bruno Segovia, asambleísta independiente