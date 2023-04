Un nuevo altercado. La tarde del 10 de abril del 2023, mientras la Comisión de Fiscalización se encontraba desarrollando la sesión de incorporación de pruebas en el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso, los miembros de la mesa legislativa fueron testigos de un nuevo roce entre los asambleístas Fernando Villavicencio y Roberto Cuero.

La sesión, que a último momento debió volverse semipresencial por la ausencia de algunos legisladores, se prestaba a votar una moción presentada por el asambleísta Pablo Muentes, del socialcristianismo, que planteaba desconocer las providencias dictadas por Villavicencio sobre singularizar las pruebas a la imputación de peculado hecha en contra del mandatario.

Resultado Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la mesa de Fiscalización resolvió incorporar 49 pruebas al juicio político a Lasso

Al momento de la votación, cuando el titular de Fiscalización consultó el voto del legislador Roberto Cuero, del correísmo, este se refirió a que habían problemas con la activación de su audio (ya que estaba conectado por videoconferencia) y, de repente, se perdió su voz. Luego de unos instantes de silencio, Villavicencio continuó con la votación del resto de miembros.

Cuando Muentes se prestaba a consignar su voto, Cuero irrumpió en la sesión a reclamar que injustificadamente se estaba cortando su audio e impidiendo su votación. "¿Por qué se enoja? No se enoje. No se lo ve bien enojado... vote colega, vote", respondió Villavicencio y encendió el malestar del asambleísta Cuero, quien directamente lo increpó:

El legislador @RobertoCueroM mociona aprobar la resolución para excluir determinadas pruebas de oficio, “ajenas a las causales del artículo 129 de la Constitución”.@FiscalizacionAN aprueba la moción con 5 votos afirmativos. Se registran 4 en contra.#JuicioPolítico pic.twitter.com/b4mC4KL3Xc — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 10, 2023

"A mí se me deja de ironías, le pido respeto. ¡Qué te pasa, pues, de que no se me ve bien! ¿A qué te refieres? ¿Que soy negro? ¡Claro que soy negro, a mucha honra! No te voy a aguantar ningún tipo de ironías, peor con mi raza", arremetió el asambleísta Cuero contra el titular de la mesa de Fiscalización y procedió a votar a favor de la moción planteada por Muentes.

En ese momento, Villavicencio no se refirió a lo dicho por Cuero y continuó con la sesión. Al término de la misma, casi una hora después del altercado en la Comisión de Fiscalización, el legislador del correísmo aprovechó su última intervención para volver a referirse al tema: "No le acepto a usted ni a ningún payaso con corbata que se metan con mi raza", enfatizó Cuero.

Mientras Cuero continuaba, Villavicencio irrumpió para, ahora sí, referirse a lo expresado por el legislador. "No pretenda victimizarse porque el país claramente ha escuchado como me he referido a usted. La sesión está grabada", se limitó a comentar el presidente de la mesa de Fiscalización y, momentos después, se procedió con clausurar la sesión.