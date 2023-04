¿Una táctica política? La respuesta depende de las inclinaciones. Para los miembros y simpatizantes del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo, para Abdalá Bucaram y otros actores políticos, la información de Fernando Villavicencio es solo una cortina de humo en medio del juicio político del presidente Lasso. Para el legislador, es simplemente pedir cuentas a un político que ha manejado Guayaquil por 20 años.

¿Cuál es la revelación sobre Jaime Nebot?

No puedo anticipar cuáles son las revelaciones. Hay que esperar que concluya la investigación que he iniciado y que no es de ahora. Pero me sorprende esa reacción.

¿Por qué?

Porque el hecho de que uno de los principales líderes políticos, aunque hoy esté en decadencia, que ha dirigido una de las principales ciudades del país por décadas, amenace a un legislador que está haciendo su trabajo, demuestra que el abogado Nebot de ayer y de anteayer no ha cambiado. Es el mismo personaje autoritario prevalido de un poder, que hoy no tiene, y de una enorme impunidad.

¿Impunidad en qué?

Todos los ciudadanos tenemos que dar cuenta de nuestros bienes y mucho más los funcionarios públicos o un político. Yo estoy abierto y expuesto a que busquen, yo tengo que explicar al país de dónde proviene mi fortuna y la fortuna de mis hijos. Indagar el origen del dinero y de las fortunas no es delito, es mi obligación.

¿Cuál es la sospecha?

Estoy investigando cuál es la situación actual de esas LLC, empresas en Estados Unidos, otras en Panamá y que tendrían relación con otras firmas en Nueva Zelanda y, a su vez, habría un vínculo con importantes negocios aquí en el Ecuador, en particular con la empresa Fertilizantes Granulados, Fertigran S. A. Ahora que estoy pidiendo información se ponen nerviosos y amenazan.

¿Cuál amenaza?

Que si me he metido con la familia, él podrá responder en cualquier nivel.

¿Qué entiende usted?

Conociéndole al abogado Nebot, esas amenazas son peligrosas. Por eso pondré en conocimiento de la Fiscalía.

¿Le genera miedo?

Jaime Nebot es un jerarca derrotado. Me genera compasión porque ha sido derrotado en su propia casa y por sus propios aliados, a los que protege.

¿El correísmo?

Sí, sus amigos.

¿No es aventurado publicar algo sobre lo que ni siquiera se ha comprobado aún?

Yo puse un tuit, él se ha dado por aludido. Si se mira el origen de este microescándalo, el que hace alboroto es él, solamente por el anuncio de lo que estoy investigando.

¿Hoy, en medio del juicio político del presidente, comienza a investigar?

Esta investigación empieza hace ocho meses. Aunque, en realidad, comienza cuando en Periodismo de Investigación publicamos los vínculos de Leonardo Bohrer (cuñado de Nebot) con una estructura corrupta de la Refinería de Esmeraldas. Esa nota provocó ira y coraje en el PSC. Lo que yo descubrí, y es lo mismo que investigó la Fiscalía, es una transferencia de la empresa de Alex Bravo, Gibra, por 400.000 dólares a una cuenta de la empresa Tancro, de Bohrer. Con este dinero se compró la propiedad de Agustín Febres-Cordero, hermano del expresidente León Febres-Cordero.

¿Cómo se asocia eso con el exalcalde Nebot?

Cuando yo publiqué lo de Bohrer causé la ira del PSC. Ahora pasa lo mismo. El tuit salió el mismo día en que el líder del PSC amenaza con sacarme de la Comisión de Fiscalización. En la Asamblea Nacional, el correísmo y el PSC trabajan de forma coludida.

¿Por qué hace coincidir su anuncio con el juicio político? ¿Está desviando la atención?

Lo mismo me dicen en cada caso. Todos los tiempos son buenos para investigar y todos los tiempos son políticos.

¿Qué busca?

Por un lado hay un discurso en contra de los paraísos fiscales, pero al mismo tiempo han servido para ocultar bienes y cuentas bancarias. No estoy diciendo que tenga bienes mal habidos, pero combatir los paraísos fiscales y al mismo tiempo tener o que (los) tengan sus familiares es doble moral. El abogado Nebot debe explicar el origen de sus recursos y sus hijos también deben hacerlo.

Contraste. Diario EXPRESO solicitó una entrevista con el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot a través de su encargado de prensa, quien supo comentar que el político está en el exterior y aún no regresa al país. Se insistió para que nos atienda vía Zoom y quedó en consultar. Hasta el cierre de esta edición no hubo una confirmación al pedido.