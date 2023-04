El asambleísta Fernando Villavicencio anunció días atrás que inició una investigación sobre compañías offshore relacionadas con un político.

“Inicié una investigación sobre 3 offshore de propiedad de un político guayaquileño: Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC. Las 2 primeras creadas en Panamá por el bufete Sucre/Arias y Reyes, creador de las offshore de Álex Bravo”, publicó Villavicencio en su cuenta de la red social Twitter, el 7 de abril pasado.

Jaime Nebot, el exalcalde de Guayaquil, y principal del Partido Social Cristiano (PSC) es el político al que se refiere el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Contexto En la historia más reciente del Ecuador han trascendido casos de políticos y funcionarios públicos que tienen firmas en paraísos fiscales.

El anuncio de Villavicencio generó el aplauso y críticas de usuarios de Twitter, y la reacción de Nebot, por esa misma vía, el 8 de abril.

“Lo que afirmo a continuación es público y comprobable y ha sido declarado, durante muchos años legal y oportunamente, al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Superintendencia de Compañías y a la Contraloría General del Estado”, se lee en la parte inicial de un comunicado del político.

En la parte media del documento, Nebot enfatiza: “INGERSA S.A. (compañía ecuatoriana constituida en 1977) pertenece a mis hijos (no a mí) a través de la compañía Fundación Ingersa Internacional LLC, de nacionalidad estadounidense, en una jurisdicción que no es paraíso fiscal. Dicha compañía absorbió a la Fundación Panameña de igual nombre en el primer trimestre del año 2015, por disposición de la reforma a la ley ecuatoriana relativa a los funcionarios púbicos. Ninguna de estas empresas ha tenido ni tiene inversiones en ninguna parte del mundo que no sea la república del Ecuador”.

Al final, el líder del PSC hace una advertencia. “El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza. Jaime Nebot Saadi”.

Horas después, Villavicencio citó el tuit de Nebot con el mensaje: “Cumplo con mi obligación de fiscalizar, nadie está fuera de la ley. Hace rato que les perdí el miedo”. El legislador también recibió pedidos de usuarios de Twitter, muchos sin una identidad clara, para que investigue los alcances locales de los Pandora Papers.