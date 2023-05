El tiempo corre para los miembros de la Comisión de Fiscalización, que hasta el sábado 6 de mayo de 2023 deberán entregar el informe que recomiende el futuro del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El plazo de esta etapa empezó el 27 de abril de 2023, un día después de que la mesa de Fiscalización culminó la fase de práctica de la prueba con los alegatos finales de los proponentes del juicio y la defensa del mandatario.

Viviana Veloz, del correísmo, una de las proponentes del juicio político contra Lasso. ARCHIVO EXPRESO

Dicho documento deberá recoger las pruebas de cargo y de descargo presentadas por las partes del proceso de control político en contra del primer mandatario y recomendar el enjuiciamiento o el archivo del mismo.

A diferencia de otros juicio políticos, la Comisión de Fiscalización no podrá emitir informe de minoría. En caso de que los miembros de la mesa no se pongan de acuerdo y no aprueben ningún informe, el caso pasará al Pleno para que este tome la decisión.

LO QUE CONTINÚA EN EL JUICIO POLÍTICO

Hasta el 6 de mayo de 2023 la mesa de Fiscalización podrá remitir el informe al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que este, en un plazo máximo de tres días, lo difunda al resto de legisladores del Pleno del Legislativo.

Los asambleístas tendrán 48 horas para leer el informe. El 11 de mayo de 2023, una vez que los legisladores conocieron el documento, el un plazo máximo de cinco días Saquicela tendrá que incluirlo en el orden del día de la próxima sesión del Pleno para ser tratado.

Votos Se necesitan 92 votos para censurar y destituir al presidente Lasso.

El 16 de mayo de 2023 es la fecha tentativa en que el proceso de juicio político contra el presidente Lasso llegue al Pleno del Legislativo. En esa sesión, los interpelantes tendrán tres horas para intervenir, al igual que el mandatario, y el resto de legisladores por 10 minutos.

Culminado el debate, se deberá cerrar la sesión para que en cinco días se vuelva a llamar a los asambleístas para votar por la censura y destitución del presidente Lasso. El Pleno necesitará 92 votos para hacer efectiva la salida del mandatario del poder.