Aunque digan que no van de la mano, van de la mano. En la Asamblea Nacional tanto un desenlace en el juicio político al presidente Guillermo Lasso así como la elección de sus autoridades dependen de un solo factor: contar con los votos.

En el oficialismo hay optimismo por partida doble. Por un lado, que la resolución para que siga el juicio al presidente Guillermo Lasso haya obtenido 88 votos, y no los 92 que se necesitan para una eventual censura y destitución, sería un signo del debilitamiento de la oposición.

El círculo podría cerrarse si hasta el sábado 13 de mayo de 2023 se concreta una nueva coalición, con más de 70 legisladores, que pondría nuevas autoridades en la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones permanentes. Esa es una parte de la estrategia.

“Nada tiene que ver la votación del martes con la conformación de una nueva mayoría (...) hay bancadas que han perdido legisladores, otras que tienen una posición frontal (sobre la selección de autoridades) pero sus asambleístas no están de acuerdo y están dispuestos, para esta elección y la conformación de las comisiones legislativas, a separarse de la posición de su bancada original”, señaló Flores.

El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, cuestionó qué se ha ofrecido a los legisladores que apoyan la permanencia de Virgilio Saquicela en la presidencia de la Asamblea. “Repartirse todo este palacio (Legislativo) a cambio de votar por la destitución del presidente de la República. Están pidiendo puestos, comisiones, presidencias, viajes”, acusó.

En Pachakutik la decisión de algunos asambleístas de ausentarse a la hora de votar por la continuidad del juicio político al presidente @LassoGuillermo traería consecuencias el domingo 14 de mayo, cuando se elegirá a las nuevas autoridades de la @AsambleaEcuador pic.twitter.com/fkLW4IgGuG — Carlos rob_rue (@RobertRue06) May 10, 2023

Si la nueva coalición no cuaja la alternativa para evitar la destitución de Lasso es asegurarse de restar y evitar que se sumen voluntades a los 88 votos del martes. Ahí jugarán un papel determinante los 21 asambleístas que se ausentaron a la hora de votar por la continuidad del juicio, muchos de ellos estando en la Asamblea.

Once son de Pachakutik. “Con los compañeros que se ausentaron, que no dieron la cara y no votaron hay que ver qué es lo que sucedió. En estos días espero nos podamos reunir con toda la bancada para tratar de rectificar esos procedimientos, porque tienen que ser disciplinados con lo que resolvió el Consejo Político de Pachakutik que es ir por el juicio político”, dijo Joel Abad que ya anunció que no apoyaría la eventual candidatura de su coidearia, Sofía Sánchez, una de las ausentes en la votación.

Aunque la disolución de la Asamblea (muerte cruzada) volvió a sonar con fuerza como una salida inmediata, en las últimas horas, esa opción se alejó por ahora que el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que el presidente Lasso sí acudirá al pleno de la Asamblea Nacional a defender su posición y desmontar las acusaciones de sus detractores.

No cree que es momento de festejar los 88 votos que obtuvo la oposición para seguir con el juicio político y aseguró que las voluntades que se han ido cayendo en el camino corresponden a asambleístas que se han ido dado cuenta de la debilidad de la acusación en contra del mandatario.

Convocatoria

El presidente Virgilio Saquicela convocará para las 10:00 del domingo 14 de mayo a la sesión en la que se elegirá a las nuevas autoridades de la Asamblea. Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) han comprometido el apoyo al actual titular del Legislativo.

Diáspora

En el PSC podría haber, al menos, una baja más en las próximas horas, se conoció extraoficialmente. Marjorie Chávez, integrante de ese partido, dijo que más que perder han “ganado” al identificar a la gente que es capaz de ceder principios. “Es duro, pero saludable a largo plazo”, señaló.