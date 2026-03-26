Tribunal suspende audiencia de Santiago Díaz y fija nueva fecha para abril

Santiago Díaz, en una comparecencia previa, mientras el Tribunal anuncia la suspensión de su audiencia y fija nueva fecha para abril.

La audiencia de juicio contra el exasambleísta Santiago Díaz Asque, prevista para la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026, fue declarada fallida luego de que su defensa presentara un certificado médico para justificar su inasistencia.

El tribunal revisó el documento, pero no acogió la solicitud planteada por el abogado del procesado y dispuso la suspensión de la diligencia. La reinstalación de la audiencia está prevista entre el 16 y el 17 de abril, en una fecha que será confirmada por las autoridades judiciales.

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El proceso penal que enfrenta Díaz

Díaz está llamado a juicio como presunto autor del delito de violación contra una niña de 12 años, hecho denunciado en 2025 y por el cual permanece en prisión preventiva. Según la defensa de la víctima, la Fiscalía cuenta con varios elementos de convicción, entre ellos testimonios y pericias, que sustentarían la acusación presentada en su contra.

La abogada de la menor, María del Mar Gallegos, ha señalado que la investigación recoge detalles del supuesto hecho y que la Fiscalía habría reunido pruebas suficientes para sustentar la causa en la etapa de juicio.

Traslado a la Fiscalía y protestas ciudadanas

El miércoles 18 de marzo de 2026, el exlegislador fue trasladado desde la Cárcel 4 hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Quito, para ampliar su versión dentro de otro proceso investigativo.

El traslado se realizó bajo un fuerte resguardo de seguridad, con presencia de personal militar, vehículos blindados y uniformados con equipo táctico. A su llegada, un grupo de ciudadanos, en su mayoría mujeres, lo esperaba en los exteriores y lo increpó con consignas exigiendo justicia por el caso que enfrenta.

Declaraciones en el caso 'Caja Chica'

La diligencia ante la Fiscalía formó parte del denominado caso 'Caja Chica', una investigación que indaga un presunto esquema de financiamiento ilegal para campañas políticas. En ese contexto, Díaz ha afirmado previamente que trasladó recursos desde Venezuela por disposición del expresidente Rafael Correa, en el marco del proceso electoral de 2023.

Estas declaraciones forman parte de una investigación distinta a la causa por presunta violación, pero han mantenido al exasambleísta en el centro de la atención pública y judicial durante las últimas semanas.

Cuestionamientos sobre sus condiciones de reclusión

La situación de Díaz también ha generado cuestionamientos por los beneficios penitenciarios que habría recibido mientras permanece en prisión preventiva. Entre estos se ha mencionado su permanencia en la Cárcel 4, un centro con condiciones distintas a las de otros recintos penitenciarios, así como supuestos permisos para acudir a un centro de salud en Conocoto.

De acuerdo con un reportaje difundido por Ecuavisa, el exasambleísta habría pasado jornadas completas en ese establecimiento médico sin esposas y con posibilidad de recibir visitas. Hasta la fecha, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha emitido una explicación pública detallada sobre estas circunstancias.

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