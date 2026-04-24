A un año de la nueva Asamblea, el correísmo refirma su oposición total a iniciativas de ADN

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber ADN y el correísmo coincidieron en una votación puntual, pero la relación sigue marcada por el choque.

A un año de gestión, RC endurece su postura y mantiene el rechazo a casi todas las iniciativas del oficialismo.

Con control de la Asamblea, ADN avanza en su agenda sin depender del correísmo.

En la sesión del Pleno del miércoles pasado ocurrió algo inusual: ADN y el correísmo se pusieron de acuerdo para aprobar una ley. El hecho se concretó después de una semana de ataques entre bancadas, en la que ADN intentó posicionar la idea de que la Revolución Ciudadana (RC) se oponía a todo.

Sin embargo, la votación sobre la ley de salud mental para menores de edad fue solo una excepción a lo que es una regla: la negativa de RC a respaldar cualquier iniciativa oficialista.

Un elemento a tomar en cuenta es que la Asamblea, por fuera de las iniciativas del Ejecutivo o de las leyes que interesan al Gobierno central, no ha tenido un papel protagónico.

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Por ejemplo, no ha dado muestras de cumplir con su rol de contrapeso frente al resto de poderes del Estado, especialmente ante el propio Ejecutivo.

En el Legislativo, ADN controla desde lo administrativo hasta las comisiones claves. En menos de un mes, la actual Asamblea cumplirá su primer año en funciones y, desde la sesión inaugural, el oficialismo cercó a la Revolución Ciudadana en los espacios de decisión.

El correísmo se aferra a una oposición total

El correísmo optó por declararse oposición, y esa postura ha implicado, al menos en las últimas semanas, la negativa a apoyar leyes que parecerían no tener trasfondo político o que no implican un cambio sustancial en las relaciones de poder.

Por ejemplo, RC se opuso a la aprobación de la Ley de Educación Financiera. En la práctica, esta norma no implica más que la inclusión de ese tema en la malla curricular. Sin embargo, durante el segundo debate, las posiciones de asambleístas de RC generaron críticas tanto en el Pleno como fuera de él.

En redes sociales se cuestionó la postura de la legisladora Paola Cabezas sobre la capacitación en educación financiera para personas de escasos recursos, al señalar que, por sus condiciones, no tendrían dinero que administrar.

Un intervención reveladora

Pero otra intervención fue la que reveló el trasfondo de la negativa. El voto en contra respondía a una disposición interna del bloque. El asambleísta Alejandro Vanegas dijo en el Pleno que su conciencia y formación académica le indicaban que la norma era correcta. Pese a ello, votó en contra. ¿Por qué? “Mi obligación política me hace votar en conjunto con mi organización”, afirmó.

El correísmo también se opuso al acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. Héctor Rodríguez fue el encargado de exponer las razones en el Pleno.

En síntesis, RC rechazó el acuerdo al considerar que no se trataba de una relación entre iguales, ya que Ecuador apostaba por la exportación de productos primarios y no de conocimiento como Corea.

ADN mostró atisbo de preocupación

Ambas votaciones motivaron una campaña desde ADN y desde el propio presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sobre la posición del correísmo. Los acusaron de oponerse a todo.

En la práctica, el oficialismo no ha requerido de los votos de la bancada opositora para aprobar sus iniciativas. Pero por primera vez mostraron preocupación por este tema.

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, respondió así a la consulta sobre por qué les preocupaba la postura del correísmo: “Eso no quita que están instaurando esta política incoherente en donde dicen una cosa en las comisiones y hacen otra en el Pleno”.

La frase clave la pronunció segundos después, a propósito de la Ley de Educación Financiera: “Estamos aprobando con la mayoría y los votos justos”.

Revolución Ciudadana ofrece mantener su posición

A menos de un mes de que se cumpla el primer año del actual periodo legislativo, el correísmo reafirma su oposición no solo a ADN, sino a todo lo que provenga del oficialismo.

El jefe del bloque de RC, Juan Andrés González, señaló: “¿Por qué nos oponemos? Nos oponemos a un Gobierno que permanentemente intenta engañar”. Con eso buscó aclarar que su postura no es contra la ciudadanía, sino contra el Gobierno.

También criticó la intención de ADN de someter a votación resoluciones cuyo objetivo, según dijo, es enaltecer las decisiones del Ejecutivo. Sobre la aparente contradicción, por ejemplo, entre lo votado por el correísmo en la mesa de Relaciones Internacionales y en el Pleno respecto al acuerdo con Corea del Sur, González sostuvo que en ocasiones los textos aprobados en comisión no son los mismos que llegan al Pleno. Es decir, no hay señales de un cambio en la estrategia de la oposición correísta.

Blasco Luna (RC) reafirmó esa postura. “Generan falsos positivos para decir que nosotros no votamos pensando en la gente. Nos oponemos al ejercicio de una legislación que no sintoniza con el pueblo”, dijo.

Por ahora se mantendrá una oposición sin matices y con un ADN que no se siente afectado.