Infiltración criminal en tránsito: claves del informe de la Asamblea

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Asamblea aprobó un informe que cuestiona la descentralización del tránsito y abre la puerta a que el Gobierno central recupere competencias.

Documento advierte sobre redes criminales y plantea reformas legales urgentes, aunque aún no hay proyectos en marcha.

Las recomendaciones incluyen reformas legales polémicas, pero su aplicación sigue en el limbo político.

El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en el tránsito. Aunque el documento no es vinculante, sí establece claves que, en la práctica, abonan a la idea de la reversión de competencias hacia el Gobierno central.

Con 79 votos, provenientes de la mayoría que controla ADN, se avaló el documento en el cual se establece que la entrega de competencias en tránsito a los GAD es un factor de riesgo.

El documento lo dice así: “De forma general y de la información analizada se puede concluir que el problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza multicausal donde la falta de reporte por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), seguimiento a los mismos y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores permitieron la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito”.

La crítica a la entrega de competencias

Pero, más allá de señalar la existencia de redes criminales en la gestión del tránsito, la Comisión de Fiscalización llegó a la conclusión de que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

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Según la comisión, esto ocurre porque, al fragmentar la base de datos nacional en los nodos de acceso, se multiplicaron las posibilidades de ataque.

“No se trata de un ataque externo (hacking), sino de una vulnerabilidad interna facilitada por la estructura de poder local”, señala el informe.

Un camino para la reversión de competencias

Más allá de los hallazgos, las claves del documento están en las recomendaciones. Es ahí donde se plantean reformas polémicas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).

Aunque el oficialismo fue cauto y no ahondó en dichas recomendaciones durante el debate realizado en el Pleno la tarde del 22 de abril de 2026, el documento plantea dos reformas urgentes.

John Reimberg en una sesión de la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por la investigación respecto a la gestión del tránsitocortesía

La primera, relacionada con la Ley de Tránsito, sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. “Bajo esta reforma, el proceso del sistema de matriculación y la administración de la base de datos vehicular volverían a ser competencia exclusiva del Gobierno Central a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”.

Asimismo, la propuesta plantea que la reforma disponga de manera expresa que sean de competencia exclusiva del Gobierno central, a través de la ANT, funciones como: la emisión final de la matrícula vehicular; la validación del registro; la administración de la base de datos nacional; la gestión de usuarios y accesos al sistema; y la implementación de mecanismos de control, auditoría y bloqueo del sistema.

“Se recomienda que la reforma legal no solo centralice la gestión de las matrículas en la ANT, sino que establezca la ‘recuperación automática de competencias’ por parte del Gobierno central cuando se detecten indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD”, dice el informe.

Sobre los cambios al COOTAD

Aquí se plantea lo que podría ser la clave central del contenido del informe. La Comisión de Fiscalización propuso la creación de la figura excepcional de “reversión de competencias por seguridad nacional”.

Consiste en un mecanismo legal, urgente e inmediato, con el que el Gobierno central asumiría definitivamente una competencia delegada cuando se detecten indicios de infiltración criminal.

¿Qué pasará ahora?



Las sugerencias constan en el informe aprobado por el Pleno. Por ahora, permanecen en el limbo. El aliado de ADN y ex Pachakutik José Luis Nango planteó, en la resolución que aprobó el Pleno, que sean los asambleístas, conforme a su facultad de legislar, quienes presenten las reformas planteadas. Hasta el momento, eso no ha ocurrido y en ADN no se ha impulsado la transformación de esas propuestas en un proyecto de ley.