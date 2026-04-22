Pleno allana el camino para reformas que permitan la reversión de competencia a los GAD

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional allanó el camino para reformas en la Ley de Tránsito y el Código de Organización Territorial (COOTAD) que viabilizarían la intervención y reversión de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Este 22 de abril de 2026, con 79 votos a favor, se aprobó el informe redactado por la Comisión de Fiscalización. Esa mesa legislativa está bajo control de ADN y, en el documento, hay dos recomendaciones polémicas sobre las cuales ahora los legisladores podrán presentar iniciativas para un proyecto de ley reformatorio.

Las polémicas reformas que incluyó el informe

En relación con la normativa sobre el tránsito, el informe sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

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En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Si bien el informe recoge estas recomendaciones, no se especificó la delegación de dichas modificaciones legales a alguna de las comisiones de la Asamblea.

En ese contexto, el aliado de ADN y ex Pachakutik, José Luis Nango, presentó una moción de resolución en la que se establece que las iniciativas de reformas quedarán en manos de los asambleístas.

El aliado de ADN, José Luis Nango, presentó el informe ras la fiscalización a la gestión del tránsito por parte de municipios.Cortesía: Asamblea/ Flickr

El documento aprobado en el Pleno señala: “Disponer a la Secretaría General la difusión del contenido de la presente resolución e informe a las y señores asambleístas, a fin de que, de considerarlo pertinente, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, acojan y presenten las respectivas iniciativas legislativas que viabilicen las recomendaciones específicas respecto a las reformas normativas necesarias y urgentes”.

¿Qué pasó en el Pleno?

Durante el debate sobre el informe, los integrantes de la Comisión de Fiscalización que pertenecen a ADN defendieron su contenido. La vicepresidenta de esa mesa, Ana Belén Tapia, dijo que la fiscalización no solo evidenciaba irregularidades administrativas, sino también una amenaza a la seguridad nacional.

Asimismo, Nango insistió en que uno de los factores que incidió en la actual realidad sobre la gestión del tránsito por parte de los GAD es el modelo descentralizado, que otorgó la facultad a municipios sin una capacidad real para cumplir con esa competencia.

Recordó la intervención del Ejecutivo en las agencias municipales de Durán y Manta. Respecto a la primera, señaló que, pese a tener capacidad para la revisión de 60 automotores diarios, se registraba una atención de hasta 300 al día, lo cual no evidenciaba una gestión eficiente, sino más bien irregular en el otorgamiento de permisos.

Desde el correísmo, el asambleísta Xavier Lasso puso reparos al informe de la Comisión de Fiscalización. “Este informe tiene un tufillo politiquero”, señaló, en referencia a que, desde su perspectiva, el documento se enmarcaba en los intentos del oficialismo por perseguir a los GAD y al modelo descentralizado.

“El informe no aborda a profundidad los problemas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), intervenida el 30 de enero como parte de la operación Jaque”, recordó Lasso. También agregó que el Gobierno no mantiene el control en las cárceles y, aun así, pretende hacerse cargo del tránsito.