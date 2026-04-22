Comisión de la Niñez exige información al MSP por crisis sanitaria en Taisha y muertes infantiles

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Asamblea exige respuestas por la emergencia sanitaria en Taisha.

Fiscalización detectó fallas graves, escasez y abandono hospitalario.

Muertes infantiles aumentan presión sobre el sistema de salud.

La asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional del Ecuador, solicitó información al Ministerio de Salud Pública por la crisis sanitaria en Taisha. El pedido se formalizó este 22 de abril tras una fiscalización al hospital local. La comisión busca esclarecer las condiciones que afectan a la población infantil. El caso ocurre en medio de denuncias por falta de atención médica y desabastecimiento.

El requerimiento institucional apunta a obtener datos verificables sobre acciones, recursos y medidas adoptadas por el Estado. La solicitud incluye información sobre el hospital de Macas, la comunidad de Wampuik y otras zonas cercanas. La Asamblea advierte que la situación impacta directamente en la salud de niñas, niños y adolescentes. Además, se exige una respuesta oportuna ante una problemática considerada urgente.

La comisión legislativa anunció que dará seguimiento estricto al proceso de fiscalización iniciado días atrás. Según el comunicado, no se permitirá la ausencia de respuestas frente a una crisis que demanda atención inmediata. El pronunciamiento surge tras varias denuncias ciudadanas. También se vincula con recientes fallecimientos infantiles en la zona amazónica.

Fiscalización en Taisha revela fallas críticas en hospital

El 18 de abril, Viviana Veloz recorrió el hospital de Taisha para verificar denuncias sobre deficiencias en la atención. La inspección se produjo luego de la muerte de tres menores, presuntamente por falta de medicamentos. Durante la visita, se constató escasez de insumos médicos y ausencia de personal suficiente. La legisladora también evaluó posibles causas relacionadas con enfermedades infecciosas.

El diagnóstico preliminar evidenció problemas estructurales graves dentro del establecimiento de salud. Se identificaron fallas en servicios básicos, infraestructura deteriorada y condiciones sanitarias inadecuadas. Estas deficiencias afectan directamente la calidad de atención a pacientes. El informe técnico será parte del proceso formal de fiscalización en curso.

Velóz describió escenarios críticos en áreas clave del hospital, incluyendo espacios sin condiciones mínimas de higiene. “Ustedes pueden visualizar cómo se encuentra este lavabo… recolectan el agua en un recipiente”, señaló durante el recorrido. La legisladora expuso que el estado de las instalaciones compromete la seguridad sanitaria. “No son para ningún ser humano”, agregó sobre las condiciones observadas.

Falta de medicinas y equipos agrava la emergencia sanitaria

Durante la inspección, se verificó que el hospital no cuenta con insumos básicos como alcohol ni gel desinfectante. El abastecimiento de medicamentos se encuentra por debajo del 50%, según la comisión. Además, una ambulancia permanece fuera de servicio, limitando el traslado de pacientes. Estas condiciones reducen la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.

En el área de lavandería, el hospital carece de maquinaria desde hace aproximadamente cuatro años. Esta carencia afecta procesos esenciales de limpieza hospitalaria. La situación incrementa los riesgos de infecciones tanto para pacientes como para el personal. La comisión considera que estas fallas deben resolverse de manera inmediata.

Velóz cuestionó la falta de inversión estatal en el sistema de salud de la zona. “Sí tiene plata el gobierno para enviar a la vicepresidenta a recorrer hospitales a otro país”, manifestó. La legisladora criticó la priorización de modelos internacionales frente a necesidades locales urgentes. Aseguró que en Taisha no se cubren ni los servicios básicos.

Muerte de bebé en Cuenca profundiza alerta en Taisha

La crisis sanitaria se agrava con la reciente muerte de una bebé de tres meses trasladada desde la Amazonía. La menor, identificada como Atsawai Mishel Shunta Mayak, falleció el 6 de abril en Cuenca. Había sido llevada en estado crítico tras presentar síntomas prolongados. Su deceso ocurrió en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vicente Corral Moscoso.

Según información comunitaria, la niña fue evacuada desde una zona rural hacia Macas y luego a Cuenca. El traslado se realizó debido a la gravedad de su condición. Sin embargo, no logró sobrevivir tras 24 horas de atención especializada. El caso evidencia las limitaciones del sistema de salud en territorios alejados.

La menor pertenecía a una comunidad ubicada a varias horas del centro de salud más cercano. Las dificultades de acceso y la falta de atención oportuna agravan el panorama sanitario. Este fallecimiento se suma a otros reportados recientemente en la zona. La situación mantiene en alerta a autoridades y comunidades indígenas.