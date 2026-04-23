Nuria Butiñá: el nuevo bochorno en la Asamblea por un video sin camisa

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

La abogada Nuria Butiñá, legisladora de la Revolución Ciudadana por Guayas, volvió a ser blanco de críticas por un incidente ocurrido durante una sesión virtual del pleno. En menos de cinco meses, repitió un problema relacionado con el manejo de su conexión remota.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 22 de abril de 2026. Mientras participaba en la sesión del pleno número 87, de forma virtual, en su transmisión apareció brevemente un hombre con el torso desnudo.

El episodio generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron un incidente similar previo y cuestionaron la reiteración de este tipo de situaciones.

Como suele ocurrir, incluso legisladores de otras bancadas aprovecharon el momento para burlarse. Uno de ellos fue Andrés Castillo, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien bromeó en redes con el hecho y publicó una captura de pantalla con el hombre sin camisa.

Otro capítulo parecido, con la transmisión de Butiñá

El 19 de diciembre del 2025, en la sesión 057, mientras los demás legisladores participaban del debate, en la ventana de Nuria Butiñá apareció un joven recostado, revisando el celular.

Entonces, inclusive un usuario de X (antes Twitter), que suele identificarse con el correísmo, Daniel Salcán, la criticó. Dijo que en la ventana de la asambleísta se conectó su hijo y comentó que apareció como si estuviera en la playa.

En su exe lamentó que la Revolución Ciudadana decida escoger a esos cuadros por sobre otros más preparados.

Otro caso polémico de Butiñá

En 2025, la vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, buscó que el Pleno destituya a Butiñá. Alegó que un exasesor de la correísta denunció que ella supuestamente le pedía parte de su sueldo, alteró declaraciones juramentadas y que lo hostigaba permanentemente.

El 2 de octubre no hubo los votos para que el Pleno la dejara sin curul. Semanas antes en redes sociales se difundieron audios en los que supuestamente la legisladora maltrataba a sus colaboradores. Ella lo negó.