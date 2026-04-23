Annie Muñoz, expulsada del correísmo, niega pacto con Gobierno: ¿Cómo votará en el Pleno?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La ahora excorreísta Annie Muñoz negó un pacto con el Gobierno y defendió nuevamente su presencia en la Asamblea Nacional, en reemplazo de quien fue electa como legisladora principal, Priscila Schettini.

Tras el anuncio de su expulsión de la bancada correísta, Muñoz se pronunció formalmente en una rueda de prensa realizada en Guayaquil.

La mañana de este 23 de abril de 2026, la legisladora, que asumió el cargo tras la detención de Santiago Díaz Asque —también ex Revolución Ciudadana—, dijo: “No he pactado con el Gobierno. Esa es una acusación que quieren hacer para debilitar mi moralidad”.

NO TE PIERDAS | Annie Muñoz es expulsada de la Revolución Ciudadana: ¿qué pasó con Priscila Schettini?

Muñoz aseguró que siempre fue leal al proyecto político. “No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó.

¿Cómo votará en el Pleno?

Respecto a cuál será su posición de aquí en adelante en las votaciones, tanto en la comisión que integra como en el Pleno de la Asamblea, la legisladora señaló que actuará en sintonía con lo que necesita su electorado.

“Mis votaciones de aquí en adelante se inclinarán a lo que necesita el Ecuador, mi pueblo y mi gente. Si tiene que coincidir con la Revolución Ciudadana, en buena hora”, manifestó.

¿Por qué RC expulsó a Annie Muñoz?

La Revolución Ciudadana informó que la asambleísta Annie Muñoz fue separada de sus filas tras un conflicto interno vinculado a la curul de Priscila Schettini.

Según el comunicado, el origen del conflicto se relaciona con un oficio remitido por Muñoz, en el que se oponía a la principalización de Schettini como asambleísta titular.

La bancada sostiene que esta actuación generó una ruptura con los principios del bloque, por lo que la organización anunció sanciones internas.

En el texto se afirmó que las actuaciones de la legisladora vulneraron valores políticos y democráticos. La organización también argumentó que sus normas internas fueron afectadas. En ese contexto, la expulsión fue presentada como una medida disciplinaria.