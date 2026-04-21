Annie Muñoz responde tras expulsión de Revolución Ciudadana: "No he robado ninguna curul"

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La asambleísta se pronuncia tras su salida del bloque político.

Defiende la legalidad de su principalización y rechaza acusaciones.

Su respuesta abre un nuevo capítulo en la disputa legislativa.

La asambleísta Annie Muñoz reaccionó públicamente luego de su expulsión de la Bancada Ciudadana y difundió un comunicado dirigido al país. El pronunciamiento surge tras el conflicto político por la curul de Priscila Schettini. La legisladora defendió la legalidad de su designación. Su mensaje se posiciona como la primera respuesta directa tras la sanción.

En el documento, Muñoz afirmó su postura frente a las acusaciones públicas. La asambleísta aseguró que su llegada al cargo fue legítima. También sostuvo que su actuación se enmarca en decisiones institucionales. El mensaje busca contrarrestar los cuestionamientos del bloque político.

La legisladora inició su pronunciamiento con una declaración dirigida a la ciudadanía. En el texto expresó: “Hoy me dirijo al Ecuador con el corazón firme, pero también con la profunda responsabilidad de decir la verdad”. La frase abre su defensa pública. El comunicado enfatiza que su versión busca aclarar los hechos.

Annie Muñoz defiende legalidad de su curul

Muñoz explicó el origen de su presencia en la Asamblea Nacional. Señaló que no obtuvo la curul como un favor político. Su argumento central se basa en el proceso electoral y legal. En ese contexto, defendió la transparencia de su principalización.

La asambleísta sostuvo que “Yo no llegué a esta curul por un favor” y explicó su rol electoral. Añadió que fue la octava candidata principal en los comicios del periodo 2025-2029. Según el texto, su designación fue resultado de un proceso legal. El comunicado recalca que la principalización se configuró de forma transparente.

El pronunciamiento también responde a las críticas surgidas tras su desafiliación. Muñoz afirmó que su actuación se mantuvo dentro del marco legal. Además, defendió que sus decisiones respetaron la institucionalidad. Su mensaje apunta a reforzar la legitimidad de su cargo.

“No he robado ninguna curul”: respuesta a acusaciones

La asambleísta abordó directamente los señalamientos en su contra. En el comunicado afirmó: “no he robado ninguna curul”. La frase aparece como la declaración más contundente del documento. Con ello, busca desmentir las acusaciones públicas.

Como contexto, la Bancada Ciudadana anunció previamente su expulsión del bloque. El comunicado del grupo señaló que la decisión respondió a supuestas vulneraciones a principios políticos y democráticos. Además, el bloque exigió la restitución de Schettini. La disputa política continúa abierta dentro del escenario legislativo.