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Amstel lanza en Ecuador el vaso de la Copa Libertadores que ya buscan los hinchas

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Stefania Massa
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Stefania Massa

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Con directivos de la marca, influencers, representantes de medios e invitados especiales, Amstel presentó en Ecuador ‘El vaso de la historia’ de la Copa Conmebol Libertadores, una pieza coleccionable que conecta a los hinchas con el torneo. 

El diseño reúne estadios, ciudades y escudos de equipos finalistas de las últimas ediciones, junto a referencias a la pasión de las hinchadas. La propuesta plantea un formato cercano que resume momentos clave del campeonato en un objeto pensado para el público.

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Laurent Delmoul, Pamela Ormaza y José Casillas.

Laurent Delmoul, Pamela Ormaza y José Casillas.Leonardo Velasco // EXPRESO

Amstel lanza el vaso de la historia en Ecuador

María José Álvarez y Andrea Mulki.

María José Álvarez y Andrea Mulki.Leonardo Velasco // EXPRESO

Amstel lanza el vaso de la historia en Ecuador

Patricio Urrutia y Damián Manso.

Patricio Urrutia y Damián Manso.Leonardo Velasco // EXPRESO

Amstel lanza el vaso de la historia en Ecuador

Doménica Alessi y Matías Barriga.

Doménica Alessi y Matías Barriga.Leonardo Velasco // EXPRESO

Amstel lanza el vaso de la historia en Ecuador

Omar Sierra, Sarah Alarcón y Germán Gallardo.

Omar Sierra, Sarah Alarcón y Germán Gallardo.Leonardo Velasco // EXPRESO

Amstel lanza el vaso de la historia en Ecuador

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