Amstel lanza en Ecuador el vaso de la Copa Libertadores que ya buscan los hinchas

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Con directivos de la marca, influencers, representantes de medios e invitados especiales, Amstel presentó en Ecuador ‘El vaso de la historia’ de la Copa Conmebol Libertadores, una pieza coleccionable que conecta a los hinchas con el torneo.

El diseño reúne estadios, ciudades y escudos de equipos finalistas de las últimas ediciones, junto a referencias a la pasión de las hinchadas. La propuesta plantea un formato cercano que resume momentos clave del campeonato en un objeto pensado para el público.