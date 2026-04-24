Amstel lanza en Ecuador el vaso de la Copa Libertadores que ya buscan los hinchas
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Con directivos de la marca, influencers, representantes de medios e invitados especiales, Amstel presentó en Ecuador ‘El vaso de la historia’ de la Copa Conmebol Libertadores, una pieza coleccionable que conecta a los hinchas con el torneo.
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Christian Macías
El diseño reúne estadios, ciudades y escudos de equipos finalistas de las últimas ediciones, junto a referencias a la pasión de las hinchadas. La propuesta plantea un formato cercano que resume momentos clave del campeonato en un objeto pensado para el público.