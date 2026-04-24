Celebraciones nocturnas se adelantan o se cancelan por el toque de queda de mayo

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Reprogramaciones complejas: Bodas, quinceañeras y eventos corporativos deben cambiar de fecha u horario, pero hacerlo no es sencillo por la disponibilidad limitada de locales, proveedores y agendas ya coordinadas con meses de anticipación.

Pérdidas económicas significativas: Unos 35 negocios del sector de eventos dejan de percibir entre 60.000 y 70.000 dólares semanales en Guayas, con caídas de hasta el 70 % en sus ingresos habituales durante el periodo del toque de queda.

Afectación en toda la cadena: No solo pierden los organizadores, sino también fotógrafos, músicos, floristas, transporte y otros servicios vinculados, en una industria donde cada evento activa a múltiples proveedores.

El nuevo toque de queda vuelve a alterar la agenda de celebraciones en Ecuador. Matrimonios, quinceañeras y otros eventos previstos entre el 3 y el 18 de mayo de 2026, en horario nocturno, deberán cambiar de fecha o adelantarse a la tarde, una decisión que no siempre es viable por la disponibilidad de locales y proveedores.

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“Ahora, al organizar eventos, hay que considerar que en cualquier momento se pueden establecer restricciones de movilidad”, explicó a Diario EXPRESO Margarita Rugel, organizadora de la feria ExpoBoda. Como ejemplo, señaló que su evento, previsto para el 26 de abril de 2026 en el Mall del Sol, fue planificado desde el inicio en horario de 10:00 a 20:00, anticipando posibles medidas.

Rugel reconoce la necesidad de reforzar la seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, pero advierte que el impacto económico es inevitable si no se construyen acuerdos con el sector productivo. “Lo ideal sería evitar perjuicios económicos, pero para eso debe haber diálogo”, señaló.

Uno de los grupos más afectados será el de los mariachis y músicos, especialmente en fechas clave como el Día de la Madre, cuando suelen trabajar sin descanso. Este año, la restricción limitará significativamente sus ingresos en una de las jornadas más importantes, destacó Rugel.

Las pérdidas económicas en cifras

El golpe no es menor. El sector de eventos, que depende en gran medida de la noche, ya reporta pérdidas importantes. En Guayas, 35 empresas del rubro estiman que dejarán de percibir entre 60.000 y 70.000 dólares por semana. Cada negocio calcula pérdidas de alrededor de 2.500 dólares semanales, lo que representa cerca del 70 % de sus ingresos habituales, según indicó Milton Casanova, vicepresidente de la Asociación de Organizadores de Catering y Eventos del Guayas (Asoceg).

Además, el impacto se extiende a toda la cadena: por cada evento cancelado o reprogramado, al menos diez proveedores dejan de trabajar, entre ellos fotógrafos, floristas, transporte, seguridad, disc jockey e iluminación. Solo dentro de este grupo, se estima que unos 70 eventos semanales se ven afectados, según Casanova.

Restricción en nueve provincias El nuevo toque de queda regirá desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo de 2026, de 23:00 a 05:00, en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

La situación se agrava por la dificultad de reprogramar. Muchos eventos se organizan con meses de anticipación y dependen de la coordinación de múltiples actores. Cambiar fechas no solo implica complicaciones logísticas, sino también pérdidas económicas definitivas.

Pese a ello, el sector intenta adaptarse. Algunos eventos han sido trasladados a horarios vespertinos, aunque con menor asistencia y rentabilidad. En muchos casos, el objetivo ya no es generar ganancias, sino recuperar parte de la inversión.

Hay locales que tienen ganancia

Para toda situación de la vida hay que aprender a adaptarse y con esa visión hay negocios que estiman que en tiempo de toque de queda hasta ganancias pueden tener. Juana Chiquito, administradora de Estilo y Puntada, dijo a EXPRESO que la ropa para una boda o una quinceañera se hace con tiempo, entonces ella ofrece la opción de poder ajustar la ropa al nuevo horario en que será la fiesta.

"No es lo mismo la ropa para una fiesta en la noche que en el día, y no todos tienen para comprar otra traje a última hora; entonces lo mejor es adaptarlo", señaló Chiquito.

Reveló que tiene ya varios pedidos para adaptar la ropa de la fiesta al nuevo horario y se ha preparado para que su taller de costura pueda atender a todos los clientes que lleguen, mencionó.

Piden horarios flexibles

En medio de este escenario, los gremios insisten en la necesidad de ser escuchados. Plantean alternativas como flexibilizar horarios en ciertos días o aplicar medidas diferenciadas, buscando un equilibrio entre seguridad y actividad económica. Casanova dijo que se puede ser flexible los fines de semana, que es cuando se dan más fiestas. Un matrimonio es organizado mínimo con seis meses de anticipación.

El sector productivo plantea ajustes urgentes al toque de queda en Ecuador. Aunque respalda las medidas de seguridad, advierte que, sin criterios técnicos, el impacto económico seguirá profundizándose.

La Cámara de Comercio de Quito propone una optimización basada en dos ejes. El primero es la semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, que permitiría aplicar restricciones diferenciadas según indicadores objetivos de seguridad, evitando así medidas uniformes en territorios con realidades distintas. El segundo plantea extender los horarios durante fines de semana, al menos una hora adicional los viernes y sábados, para sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento, que concentran su mayor actividad en esas franjas.

Mientras tanto, la incertidumbre marca el ritmo de un sector que, una vez más, enfrenta semanas sin poder operar en su horario clave.