Juicio Arrobo: sin comparecencia y chats con Noboa, Asamblea perdió interés

La exministra de Energía Andrea Arrobo no irá a su juicio político. Hoy está previsto retomar la interpelación, pero el que nuevamente no acuda al Pleno desaceleró las ansias que tenía la oposición por conocer los chats de los que habló en su carta.

(No te pierdas: Guarderas alerta de un "golpe político" mientras se tramita su juicio político)

De La Gasca sobre acusaciones de Andrea Arrobo: "Si tiene chats, que los muestre" Leer más

Al no existir certeza sobre la comparecencia, la expectativa que había la semana pasada quedó de lado. Ayer, en los pasillos y ante los medios de comunicación, el único tema que generó reacciones fue la continuación de la polémica por la publicación de la Ley Antipillos.

Ese escenario fue completamente distinto al del miércoles pasado. Ese día, ningún otro tema tuvo más peso. Los legisladores estaban prestos a opinar sobre las acusaciones hechas por Arrobo la noche anterior.

Aunque la exministra había denunciado persecución y temor por “represalias devastadoras”, lo que importaba era que muestre los chats con el presidente Daniel Noboa. La oposición entonces tenía claro que eso cambiaba el panorama y la presunta alerta ponía en el centro de la responsabilidad a Noboa.

Ni siquiera la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, topó el tema a profundidad en su rueda de prensa semanal, lo que sí hizo la semana pasada.

En su intervención únicamente recordó que hoy se retomaría el juicio. No fue hasta la pregunta sobre si tenía la confirmación de que Arrobo asistiría que Veloz habló con más detalle.

“Se le ha notificado. También se le ha informado que nosotros estamos dispuestos a otorgar todas las garantías, incluso para que comparezca de forma virtual. Lamentablemente no ha remitido contestación”, dijo Veloz.

¿Cuál es la posición de las diferentes bancadas?

Entre las bancadas, las posiciones no variaron respecto de la semana pasada. Pero la imposibilidad de comprobar la existencia de los chats pesará en la decisión de hoy. Otto Vera, del Partido Social Cristiano, manifestó que en caso de que Arrobo no asista, se entendería que no quiere defenderse y sería censurada.

En el correísmo, se mantiene la posición sobre salvar a la exministra con el argumento de que no es la única responsable. Pero como lo señaló Veloz, esperan que presente las pruebas que dijo tener.

En ese escenario, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ratificó que los chats nunca se presentaron en la actuación de la prueba. En la práctica, eso significa que no se tomarán en cuenta en el trámite del juicio político.

¿Por qué la exministra Andrea Arrobo no expone chats con Daniel Noboa? Leer más

Construye esperará a ver lo que ocurra en la sesión. El asambleísta Paúl Buestán señaló que tienen la expectativa sobre la posibilidad de que la exministra asista. Esto con el objetivo de que presente sus pruebas. “Es necesario que se conozca si alertó o no al presidente de la República”, añadió.

La bancada en la que sí hay una posición inamovible es la de ADN. Adrián Castro, legislador de esa tienda política, dijo que, como jurista, los chats de los que habla no serían una prueba sólida. “Si tiene que advertir algo debe hacerlo mediante el sistema de gestión documental Quipux. El país no se gobierna con chats”, sostuvo.

El juicio de la exministra Arrobó está previsto en la continuación de la sesión 986 convocada para las 09:00. Sin embargo, Veloz llamó al Pleno para la sesión 990 a las 11:05.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el interpelante y el interpelado tienen tres horas, cada uno, para presentar sus pruebas. Si se toma en cuenta la diferencia de horarios entre cada sesión, no se espera que el juicio político dure demasiado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!