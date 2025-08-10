Cartas de lectores | Escucharnos todos

Del escuchar procede la sabiduría y del hablar muchas veces el arrepentimiento. Presta atención, oye, silencia, juzga poco e interrógate mucho más. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que prevalezca una cultura de encuentro y no del encontronazo, como viene sucediendo, instando a que se calmen las divisiones políticas que debilitan la paz. La siembra del terror y los grupos extremistas, el crimen organizado, la militarización de las nuevas tecnologías y los efectos del cambio climático están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta ante el desalentador panorama. No hay desánimo que no se reanime, solo hay que ver el entusiasmo de los jóvenes inmersos en el jubileo de la esperanza.

Víctor Corcoba