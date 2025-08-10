Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Escucharnos todos

Del escuchar procede la sabiduría y del hablar muchas veces el arrepentimiento

Del escuchar procede la sabiduría y del hablar muchas veces el arrepentimiento. Presta atención, oye, silencia, juzga poco e interrógate mucho más. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que prevalezca una cultura de encuentro y no del encontronazo, como viene sucediendo, instando a que se calmen las divisiones políticas que debilitan la paz. La siembra del terror y los grupos extremistas, el crimen organizado, la militarización de las nuevas tecnologías y los efectos del cambio climático están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta ante el desalentador panorama. No hay desánimo que no se reanime, solo hay que ver el entusiasmo de los jóvenes inmersos en el jubileo de la esperanza.

Víctor Corcoba

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fausto Ortiz| Resistencia

  2. Jeannine Cruz | Loja hoy exige ser escuchada

  3. Juan Carlos Díaz Granados | Entre la utopía y la distopía

  4. Martín Pallares | Que los jueces se tomen fotos

  5. Arturo Moscoso Moreno | Hagan bien las cosas

LO MÁS VISTO

  1. Mueren 18 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil; Asamblea llama a responsables

  2. Marcela Aguiñaga rompe el silencio antes de su boda y habla sobre la RC: esto dijo

  3. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  4. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  5. “La inseguridad pesa en la evaluación negativa de Noboa en Guayaquil”: Tatiana Larrea

Te recomendamos