Jueza revisa las medidas cautelares de Serrano y Jordán en el caso Villavicencio

La Fiscalía pide la prisión preventiva, mientras que los procesados esperan defenderse en libertad de los cargos de asesinato

Este 23 de octubre de 2025 se realizó en la Unidad Judicial Anticorrupción la audiencia de revisión de medidas cautelares de José Serrano y Xavier Jordán.

La jueza Luz María Ortiz instaló este jueves 23 de octubre la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el exministro del Interior José Serrano y Xavier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La diligencia comenzó pasadas las 08:30 en el Complejo Judicial Norte de Quito y fue suspendida a las 11:30, con la previsión de retomarse a las 15:00. El proceso fue declarado reservado por decisión de la jueza, aunque el caso ya está en la fase de instrucción fiscal.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó que se reemplacen las medidas sustitutivas —presentaciones periódicas— dictadas el pasado 3 de septiembre, por la jueza Daniela Ayala, por prisión preventiva. Ayala fue posteriormente suspendida por el Consejo de la Judicatura, lo que dio paso a que el caso quedara en manos de la jueza María Luz Ortiz.

El empresario Xavier Jordán participó de manera telemática, mientras que los abogados de Serrano acudieron de forma presencial. Ambos procesados residen en Estados Unidos. En el caso de Serrano, este lleva 77 días detenido en ese país, y el mismo día se reinstaló su audiencia en el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, donde se decidirá su posible deportación.

Abogado de José Serrano dice que no se sigue el debido proceso

Eduardo León, abogado de Serrano, mencionó presuntas irregularidades en el expediente. Afirmó que no hay pruebas sólidas, solo versiones que señalan a su cliente. Dijo que no se cumplen los plazos y que las audiencias se señalan de un día para otro.

En territorio estadounidense, el exministro ha presentado solicitudes de fianza y un habeas corpus en busca de su liberación, aunque hasta el momento ninguna de estas ha sido aceptada.

El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, marcó un punto de quiebre en la política ecuatoriana. El entonces candidato presidencial fue acribillado a tiros por un sicario a pocos días de la primera vuelta electoral.

