Jueces electorales desechan denuncia correísta en contra del binomio Lasso- Borrero

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificó este 14 de octubre de 2020 la negativa al recurso que interpuso la alianza Unión por la Esperanza (Unes) en contra de la candidatura de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, como binomio presidencial.

Los jueces electorales ratificaron con esto la decisión que adoptó el plneo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche del 30 de septiembre, cuando desechó la objeción presentada por el correísmo y calificó la lista de la alianza CREO- Partido Social Cristiano (PSC).

El recurso subjetivo contencioso electoral fue impulsado por el procurador común de la alianza Unes, Joseph Santiago Diaz Asque, quien cuestionó a Lasso por supuestamente poseer bienes y capitales en paraísos fiscales, algo que prohíbe la ley desde 2017.

Sin embargo, los jueces electorales en su decisión señalan que el denunciante no logró probar la existencia de incumplimientos que impidan la calificación del binomio Lasso- Borrero, ni ha generado elementos de convicción para revocar la decisión de calificación del CNE.

Con esto, el binomio presidencial de la alianza CREO- PSC está a poco de convertirse en la tercera opción fija en la papeleta electoral para los comicios generales previstos para el 7 de febrero de 2021.

Hasta el momento los dos únicos confirmados son el binomio de Democracia Sí conformado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta y Xavier Hervas y María Jijón por la Izquierda Democrática (ID).

Primero, deben pasar 72 horas para que se ejecute la sentencia del pleno del Tribunal Supremo Electoral (TCE), la parte accionante puede presentar pedidos de aclaración y ampliación a la sentencia, pero no se puede apelar la decisión.

Mientras tanto, Lasso cumple este 14 de octubre agenda en Quito en donde se reunió con dirigentes de varios sectores sociales de diferentes regiones del país.

En su intervención, Lasso dijo que un eventual gobierno suyo no olvidará a los jóvenes que quieren emprender y a los ecuatorianos que no tienen empleo. “A ellos nos debemos nosotros, no al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

También cuestionó a los aspirantes que solicitaron la inscripción pese a tener procesos judiciales en su contra, aunque dijo que la decisión de calificarlos o no queda en manos del Consejo Nacional Electoral.