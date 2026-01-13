Expreso
Notaría Quito
Sistema. Los notarios son funcionarios auxiliares del sistema judicial.Gustavo Guamán/ Expreso

Judicatura aclara situación con los notarios

La entidad niega que haya solicitado la renuncia de los funcionarios auxiliares del sistema judicial 

El Consejo de la Judicatura informó que no ha solicitado la renuncia a notarios como se difundió en publicaciones en medios digitales y redes sociales. La entidad calificó esa versión como falsa.

Según el documento, el oficio que circula no implica una petición generalizada de renuncias, sino que corresponde a un trámite administrativo. El texto se refiere a un acta de compromiso que solo aplicaría cuando un notario renuncie.

La Judicatura detalló que este procedimiento tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas con el Estado, en concordancia con el artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 16 del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial que, en resumen, regulan cómo los notarios financian sus gastos y su remuneración con lo que recaudan por servicios, y cómo una parte de esos ingresos se destina al Estado.

Los cambios en tiempos de crisis judicial

El pronunciamiento se produce en medio del debate público y del trámite de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre la gestión de la entidad. Esto ocurre, además, porque el propio Godoy sí solicitó la renuncia irrevocable de los presidentes de los Consejos de la Judicatura provinciales en todo el país.

De forma paralela, en la Asamblea Nacional avanza el juicio político contra Godoy. En ese contexto, el cambio de autoridades provinciales ha generado suspicacias entre legisladores de oposición.

