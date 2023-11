Juan Pablo Vanegas: "Esperamos eficiencia en el mantenimiento de las vías a Cuenca"

El dirigente gremial atiende a Diario EXPRESO para contar las bondades de Cuenca y parte de la logística del sector turístico de la capital azuaya.

Puede decir que Cuenca mantiene está categoría de destinos turísticos seguro?

Sí. Es una urbe segura, los delitos menores se cometen, como en todas partes, pero no interfieren mayormente en las actividades turísticas. Aquí no se han registrado hasta la fecha hechos graves como robos a mano armada, muertes violentas, asesinatos o secuestros, menos aún con los visitantes.

¿Puede decir que esto es fruto de la labor del sector público o más del sector privado?

Es el fruto de un trabajo coordinado no solo con el sector público o privado, sino en colectivo como cuencanos. Se han colocado cámaras en sitios, no inseguros, sino considerados como puntos ciegos a las instaladas por el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911. Ese ha sido también el soporte para mejorar la seguridad. Algunas fueron adquiridas por el sector privado, el turístico, y así se ha dado a la urbe un mejor control, para en caso de algún suceso, la respuesta sea inmediata. Los artefactos de videovigilancia están conectados al sistema del ECU-911 y al Concejo de Seguridad.

La seguridad por un lado y la vialidad por el otro, la vía no es de las más amigables...

Evidentemente, si no hay carreteras o interconexión terrestre de las ciudades, no hay turistas. En el caso de Cuenca, por más de una década, la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, que conecta al Azuay con Guayas y El Oro, principales consumidores del turismo azuayo, dio muchos dolores de cabeza. Los derrumbes, cierres y bloqueos eran diarios y dificultaban la transportación. Se clamó atención, la que de alguna manera ha llegado, luego de años de espera. Aunque no es la solución definitiva ni esperada, sí se ha logrado mediante convenios entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, para atender los problemas de esa vía con limpiezas diarias, las que al momento dan lugar a que la carretera se halle en condiciones aceptables para la transportación. Habrá que esperar a que el próximo gobierno sea más eficiente en el mantenimiento preventivo de las vías.

Por otro lado, ¿cómo han sorteado los apagones? Se suspendieron para el feriado, pero luego... ¿Qué esperan?

Ahora solo hay que enfrentar un hecho real y pensar para el futuro nuevos mecanismos de generación eléctrica. Esta vez para Cuenca, al menos se ha logrado a través de las acciones de las autoridades y miembros del sector turístico, que se mantenga por este feriado, al margen de lo que ocurra en el resto del país, el servicio eléctrico sin restricciones.

¿Cuál es la capacidad de alojamientos en Cuenca?

Se dispone de 320 hoteles. Son doce mil camas para albergar a unos 40 mil visitantes, previendo que en estas fiestas recordatorias de la Independencia de Cuenca se triplique a 120 mil el número de turistas. El 75% de la capacidad hotelera se halla reservado (llegó al 85 % hasta ayer), pues Cuenca se ha convertido en el destino turístico preferido por los ecuatorianos, con base en la tranquilidad, seguridad y confianza, imagen y verdad promocionada y vendida para promover el turismo a la capital azuaya.

Y los espacios para el disfrute de turistas...

Están las terrazas, balcones, salas y patios de las estructuras patrimoniales que le dan a la ciudad un nuevo ambiente para el descanso y para feriar, en una ciudad histórica y moderna, en comunión con su gente.

