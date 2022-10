Un paciente en estado crítico. La muerte de Verónica Songor, quien permaneció ocho días en estado crítico tras ser víctima de atentado en la Unidad de Policía Comunitaria de Socio Vivienda ; y el asesinato del sargento de Policía Eduardo Perlaza, quien fue abatido por un grupo de delincuentes al intentar frustrar un robo a mano armada en Santo Domingo de los Tsáchilas, enlutece a la institución y deja entrever la necesidad de enrobustecerla para hacerle frente a la problemática que no solo afecta a la seguridad ciudadana, sino también la de su cuerpo de seguridad.

Uno que, según Juan Carlos Barragán, general e inspector de la Policía Nacional en servicio pasivo, está en estado crítico y necesita ser intervenido con urgencia: “Es un escenario realmente grave que hay que enfrentar con rigor. Hay que parar lo que sea que se esté haciendo y atender esta emergencia con una inyección a la vena; como si se tratara de un moribundo que necesita medicación intravenosa, no que le den una paracetamol”.

La emergencia que necesita ser atendida con urgencia, según Barragán, ya fue medicada por el gobierno de Guillermo Lasso con la intención de incorporar, a largo plazo y de manera paulatina, a 30 mil nuevos agentes a sus filas, y con la previsión de invertir 1.200 millones de dólares en quipos para la institución durante los poco más de dos años de mandato. Prescripción que para Barragán “es estratégica y necesita ser llevada a la realidad” con medidas tácticas e inmediatas.

Para otro exmiembro de la institución policial que prefirió no ser nombrado, la receta prescrita por el Gobierno para atender la emergencia de seguridad no es el tratamiento, pues refiere que “hasta que no se atienda y se recupere el control en las cárceles”, no habrá medida que arroje resultados: “Mientras el Estado y la Policía Nacional no tomen el verdadero control de los centros carcelarios, hagan lo que hagan afuera, inviertan los millones que inviertan, nada va a parar”, diagnostica el exfuncionario.

En este escenario, para Fabián Solano de la Sala, exinspector de la Policía Nacional, “si el Estado quiere cambios positivos”, debe ejecutar acciones simultáneas; como una depuración en las filas policiales y la capacitación y dotación de sus elementos. “La mayor parte de agentes policiales son gente honesta y transparente, pero hay unos pocos que empañan la buena labor que cumple la mayoría de elementos. Asimismo, el presupuesto, es elemental, porque si no hay las herramientas mínimas, el agente se siente desmotivado”.

INVERSIÓN

Para los exfuncionarios, la inversión que tiene prevista el Gobierno para robustecer la institución policial no debe darse a cuentagotas ni a largo plazo, pues sostienen que mientras se incorporan los nuevos 30 mil agentes, cada año se desvinculan 20 mil más. Sugieren intervenir pronto y con inteligencia.

DIAGNOSTICO

El exinspector de la Policía, Fabián Solano, refiere que antes de hablar de equipar con tecnología a la institución, se debería analizar si el modelo de policía comunitaria está dando resultados, y así evaluar si los 30 mil nuevos agentes van a ser útiles para reestructurar la seguridad en esta zona. Solano concluye que el modelo ya no es útil.

NOMBRAMIENTO

El constante cambio en la cúpula policial es también un factor en contra, así lo refiere Juan Carlos Barragán, exdirector de Antinarcóticos. “El constante cambio de los altos mandos y la pobreza de recursos también afectan. Es por eso nadie se compromete a largo plazo porque sabe que dentro de unos meses será removido”.