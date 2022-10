Fernando Villavicencio publica video de Leandro Norero

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio publicó este lunes 17 de octubre de 2022, en su Twitter, un clip de un video en el que aparece Leandro Norero y que fue grabado en el interior de la Cárcel Regional de Cotopaxi.

Según las palabras de Norero, él hablaba con alias Fito y JR, identificados por la Policía como cabecillas de Los Choneros, una organización narco delictiva.

Alias Samir, el heredero de Leandro Norero Leer más

“Créame que si no fuera así, con todos estos desadaptados que hay aquí, hace rato no hacían un amotinamiento sino que se escapan. Aprovechemos eso, tengamos ese trabajo (pacificar las cárceles)”. El contexto del video sería los diálogos que manteía con Fito y JR, con el objetivo de que no ocurran más masacres en las cárceles, pues todos los presos tienen miedo de perder sus vidas en uno de esos episodios. En otra parte dice que él que no tenía problemas ni con Fito ni con alias JR y que él habla con todos.

Según Villavicencio, el video fue enviado por Leandro Norero al entonces director del SNAI, Pablo Ramírez, quien no se pronunció.

Norero fue asesinado el 3 de octubre en un amotinamiento dirigido por los Lobos, sus antiguos aliados, pero enemigos de Los Choneros. Por eso, ese día a Norero lo llamaron “torcido” mientras masacraban su cuerpo.