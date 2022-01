Desde cambios internos hasta asistencias externas. A las organizaciones políticas no les está resultando tan sencillo armar las listas de candidatos con jóvenes y mujeres en los porcentajes que establecen las reformas al Código de la Democracia para las elecciones seccionales. A los problemas estructurales propios se ha sumado otro factor: la desidia.

En 2023, el porcentaje de mujeres encabezando las listas de las organizaciones políticas para elecciones pluripersonales y unipersonales será mínimo del 30 %. Una disposición similar se aplicará para que los jóvenes de entre 18 y 29 años sean parte de los listados. En la elección pasada fue del 25 % y se espera llegar progresivamente al 50 %.

Consultados sobre qué estrategia usarán, varios dirigentes políticos se pronunciaron. El expresidente Lucio Gutiérrez, que hace poco volvió a tomar las riendas de Sociedad Patriótica, le dijo a EXPRESO que el mecanismo que están aplicando es designar a jóvenes y mujeres como directores provinciales del partido con la idea de que se vayan formando.

“No ha sido fácil sobre todo motivar a los jóvenes porque están desencantados de la política porque en los últimos gobiernos los que han llegado no han atendido sus aspiraciones. Nuestra estrategia es mostrarles estadísticas de lo que fue nuestro gobierno y la situación positiva en la que se encontraba el país”, señaló Gutiérrez.

Una situación similar ha encontrado Javier Orti, presidente de Avanza, que espera recuperar el espacio perdido en los gobiernos locales tras la caída de su fundador, Ramiro González. Esta organización política viene aplicando un proyecto denominado “Lidera” en el que los cuadros jóvenes se capacitan con ayuda de entidades públicas y privadas como el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El trabajo se dificulta porque existe desconfianza en los partidos políticos. Eso no ha llevado a que no pongamos como condición para la formación de que los actores sean afiliados a Avanza. Claro que, al final, existe el riesgo de que uno termine formando cuadros que luego se vayan a otros lados, pero no queda más”, manifestó Orti.

Incluso, han llegado a detectar que los jóvenes evitan involucrarse en política porque luego los discriminan laboralmente

En Pachakutik están en la fase final de una reforma al régimen orgánico para estar al nivel de las reformas al Código de la Democracia. Se busca, por ejemplo, que los jóvenes estén formando parte de las directivas provinciales como regla.

Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik, manifestó que en el Comité Ejecutivo Nacional se viene respetando la paridad de género desde hace muchos años, pero reconoce que el machismo, sobre todo en el área rural, hace que los varones traten de acaparar las primeras candidaturas, aunque en las elecciones pasadas lograron cumplir con el 15 % que establecía la reforma de manera progresiva.

En Centro Democrático el estatuto establece la paridad y sus dirigentes aseguran que se empeñan en que las mujeres que son parte de la organización no sean ubicadas solo como relleno de las listas. Dicen que en el tema género están bastante adelantados y que acuden a la asistencia de grupos como la Corporación Participación Ciudadana para capacitación.

Enrique Menoscal, director de este partido, hizo, sin embargo, un mea culpa sobre la participación de los jóvenes. “Nos fundamos con gente joven, pero varios años después esas juventudes obviamente han dejado de pertenecer a la categoría que el CNE considera como tales. Iniciamos un trabajo muy fuerte con un frente de jóvenes, porque por haber nacido de ellos descuidamos ese proceso”, señaló.

Entre quienes dicen contar con un panorama más favorable están partidos como Unidad Popular (UP) o el Partido Social Cristiano (PSC). Geovanni Atarihuana, presidente de la UP, recordó que esencialmente sus liderazgos nacen de las luchas sociales en donde siempre se están destacando mujeres y jóvenes.

Sin embargo, también han emprendido acercamientos estratégicos con grupos sociales como las feministas y los ecologistas para interactuar, conocer sus agendas e involucrarse en sus agendas de lucha. “Ahora también hay otros sectores que están muy activados, como el magisterio, en donde el liderazgo femenino es evidente”, señaló Atarihuana.

En tanto que para el PSC esta disposición normativa aprobada por la Asamblea Nacional en 2020 no constituiría ninguna novedad y exigencia. Sus dirigentes aseguran que desde mucho antes venían impulsando la participación de jóvenes, mujeres y jóvenes mujeres.

La vicepresidenta de la organización, Cristina Reyes, recordó a este Diario que ella misma fue propuesta como candidata a la presidencia de la República y que renunció a la postulación para dar paso a la alianza fallida con el movimiento CREO.