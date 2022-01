Twitter bloquea la cuenta del magnate mexicano Salinas Pliego por acoso

Twitter "bloqueó parcialmente" por acoso la cuenta del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país, según reveló este miércoles el propio empresario en su perfil de Instagram.

"Tu cuenta, @RicardoBSalinas, se bloqueó por incumplir las reglas de Twitter. Específicamente por los siguientes motivos: incumplir las reglas que prohíben el abuso y el acoso", establece el mensaje de la red social que compartió el magnate en una captura de pantalla.

El tuit del empresario, eliminado por Twitter, pedía un "concurso de memes" con términos despectivos contra la analista política Denise Dresser, el exfuncionario del Gobierno federal Simón Levy y el comentarista Nacho Rodríguez, afín al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan (soportan). Ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo", contó el magnate en su Instagram.

Esta es la última controversia de Salinas Pliego, quien aparece en la lista de Forbes como el tercer hombre más rico de México con una fortuna estimada de 12.520 millones de dólares en 2021, solo por detrás de Carlos Slim, de América Móvil, y Germán Larrea, del Grupo México.

El fundador del Grupo Salinas, que incluye empresas de medios como TV Azteca y financieras como Banco Azteca, ha defendido la desigualdad económica como "una condición natural" y ha rechazado las medidas para detener la pandemia de covid-19.

También ha recibido cuestionados contratos multimillonarios del Gobierno de López Obrador, quien la semana pasada "celebró" su intención de comprar el Banco Nacional Mexicano (Banamex) tras la salida del estadounidense Citigroup.

"Estaré aquí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y en TikTok leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en Twitter", avisó tras el bloqueo de su cuenta, que aún muestra los mensajes anteriores.

El empresario ha usado su cuenta de Twitter para burlarse de forma directa de sus críticos y defender ideas controvertidas, como rechazar las restricciones por la covid-19 y que el Instituto Nacional Electoral (INE) "debe morir y desaparecer".

"A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren... no me voy a ir", comentó.