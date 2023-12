Jorge Glas pone en remojo la relación de Ecuador y México

En los años 50 los países de Latinoamérica firmaron la convención sobre asilo diplomático, que fue adoptado en la Décima Conferencia Interamericana, realizada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954. El documento estipula lineamientos para dar protección en medio de las dictaduras de la época.

Relación de México y Ecuador, aprovechada para el escondite correísta Leer más

Ecuador y México son parte de la también llamada Convención de Caracas del 54 y se pondera que el país que decide otorgar el asilo no tiene por qué dar explicaciones a la nación de la cual huye el solicitante.

Pero en el artículo 3 también se estipula los requisitos para obtener esa institución humanitaria (revisar cuadro).

En ese contexto el exembajador Marcelo Fernández de Córdova exhorta a que se respete los documentos firmados, porque en el siguiente inciso del mismo artículo se enfatiza que las personas en esa condición deben ser “invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local”.

Caso Metástasis: Xavier Jordán fue cómplice de Leandro Norero, según chats Leer más

El exvicepresidente Jorge Glas llegó el pasado domingo a la Embajada de México en Quito y él cumple una condena de ocho años por los casos Sobornos y Odebrecht. Pero logró estar en libertad condicional a través de un habeas corpus.

Sin embargo, Fernández de Córdova recuerda que la Fiscalía General del Estado está llamando a declarar por un presunto delito de peculado en la reconstrucción de Manabí.

“Hay que hacer respetar las leyes internas, no es posible que las pueda eludir simplemente hacinándose en un embajada. Pero dado a lo que está descubriendo en los chats revelados por la Fiscalía (sobre el caso Metástasis y la posible participación de Glas). No queda más que reforzar la seguridad para que no ocurra lo que pasó con la señora Duarte en la Embajada de Argentina, en la que huyó”.

Ante información de la presencia del señor Jorge Glas en la sede de la Embajada de México, Cancilleria realiza las acciones necesarias con ese Gobierno para que el requerimiento de la Fiscalía General del Estado, respecto del ciudadano ecuatoriano en referencia, pueda cumplirse. — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 17, 2023

(Le puede interesar también: Salazar: "El caso de Glas debe resolverse en los tribunales, no en las embajadas"

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó en un comunicado que Glas se presentó en la Embajada, en Quito, el domingo “para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal”.

Fiscal dice que no hay orden para detener a Glas, "huésped" en Embajada México Leer más

E indicó que, de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, “se permitió el acceso Glas Espinel en calidad de huésped”.

El exdiplomático José Ayala Lasso enfatiza que es hora que Ecuador manifieste su inconformidad a través de la Cancillería o del mismo presidente de la República para que además de que Glas se enfrente a la justicia, se respete la normativa interna ante la comunidad internacional y sus sedes diplomáticas.

“Esto es una materia que debe ser respetada por todos, inclusive por aquellos países que por afinidad política conceden hospitalidad a perseguidos por la justicia... Debe expresar su descontento e inclusive su condena con notas de protesta, nota de reclamo, llamar al embajador a consulta, una gestión ante la propia presidencia mexicana, y el llamado del embajador de Ecuador en México para que retorne al país”.

Proceso. La relación con México fue importante para Ecuador, durante el mandato de Guillermo Lasso para ingresar a la Alianza del Pacífico, pero no se concretó.

Los exdiplomáticos hacen un llamado a las autoridades ecuatorianas para que actúen bajo el principio de reciprocidad que rigen las relaciones internacionales y sus comunidades.

RELACIONADAS La Cancillería confirma el ingreso de Jorge Glas a la Embajada de México

“Por ejemplo: Ecuador debió aplicar la visa a los ciudadanos mexicanos en el momento que ese país lo requirió a los connacionales que desean viajar a ese territorio. Ecuador debe ser firme pero es cuestión de la Cancillería. La reciprocidad es una norma base en las relaciones internacionales y Ecuador no lo aplica”, reflexionó Ayala Lasso.

Para saber...

- Asilo

La institución humanitaria se cumple cuando el solicitante llega al territorio y vive allá. En el caso de Glas se necesita un salvoconducto entregado por Ecuador.

- El salvoconducto

La Cancillería de Ecuador no ha emitido pronunciamiento sobre el tema, indicó que cuando exista información se la compartirá.

- Refugio

Condición en la cual hoy está el exvicepresidente en la Embajada mexicana, se lo considera huésped.